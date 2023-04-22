В Петербурге вынесли первое решение по статье о пропаганде ЛГБТ

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал клуб Born за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений". Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Сумма штрафа - один миллион рублей. Это первое решение по новому закону о полном запрете так называемой пропаганды ЛГБТ.

Из материалов дела следует, что в помещении клуба работала организация "Спортекс", которая на неназванных сайтах рекламировала услуги, которые были "нацелены на отдых преимущественно людей нетрадиционной сексуальной ориентации". Также на этих же сайтах была опубликована информация о работе гей-сауны "У цирка" и её адрес.

Представители организации в суде вину не признали.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал пакет законов о полном запрете "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений" и трансгендерного перехода. Документы предусматривают запрет пропаганды "нетрадиционных отношений", педофилии и смены пола в интернете, СМИ, книгах, кино и рекламе.

Закон предполагает систему штрафов: для граждан от 50 до 800 тысяч рублей, для юридических лиц - до 10 миллионов рублей. Кроме того, за "пропаганду" ЛГБТ возможно выдворение иностранцев из страны.

Юристы ещё на стадии разработки законопроекта отмечали, что в законе нет чёткого определения пропаганды и он может привести к запрету любых упоминаний ЛГБТ+ как явления даже в нейтральном ключе.

Радио Свобода