ФБК сообщает, что скоро над Навальным начнётся новый суд

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что над оппозиционером Алексеем Навальным скоро начнётся новый судебный процесс. Басманный суд Москвы начнёт рассматривать дело 26 апреля.
По словам другого соратника Навального Леонида Волкова, это будет политическое дело, по которому всю работа ФБК с 2011 года объявят экстремизмом. Он утверждает, что оппозиционеру затребуют до 35 лет лишения свободы.
"Навальному ограничивают общение с адвокатами и не дают пользоваться письменными принадлежностями - и при этом гонят в суд дело с сотнями томов", - заявил Волков.
Ранее сообщалось, что Навальный может стать обвиняемым по ещё одному уголовному делу. В этот раз по статье о дезорганизации деятельности колонии, в которой он отбывает срок. Поводом может стать его реакция на провокацию со стороны сотрудников учреждения, которые подселяют к нему в камеру заключённого имеющего серьёзные проблемы с гигиеной.
Один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный находится в заключении с февраля 2021 года. С того времени он неоднократно жаловался на условия содержания в колонии, которые его адвокаты и соратники называют "пыточными". Оппозиционер, в частности, утверждал, что его пытают бессонницей, не обеспечивают медицинскую помощь, сознательно подселяют к нему в камеру заключённых, страдающих различными заболеваниями и не следящими за личной гигиеной, а также не дают связываться с защитниками и родными.
11 апреля, Навального в 13-й раз отправили в СИЗО. Причину не назвали. До этого поводами для перевода политика в ШИЗО были среди прочих расстёгнутая пуговица и отказ мыть забор.