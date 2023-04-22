ФБК сообщает, что скоро над Навальным начнётся новый суд

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что над оппозиционером Алексеем Навальным скоро начнётся новый судебный процесс. Басманный суд Москвы начнёт рассматривать дело 26 апреля.

26 апреля (это среда), в 10 часов в Басманном суде Навального будут ограничивать в ознакомлении с материалами его уголовного дела.

Алексей Навальный будет участвовать.

Это означает начало судебного рассмотрения нового большого уголовного дела против него. pic.twitter.com/gg4iwZzbmM — Ivan Zhdanov (@ioannZH) April 21, 2023

По словам другого соратника Навального Леонида Волкова, это будет политическое дело, по которому всю работа ФБК с 2011 года объявят экстремизмом. Он утверждает, что оппозиционеру затребуют до 35 лет лишения свободы.

"Навальному ограничивают общение с адвокатами и не дают пользоваться письменными принадлежностями - и при этом гонят в суд дело с сотнями томов", - заявил Волков.

Ранее сообщалось, что Навальный может стать обвиняемым по ещё одному уголовному делу. В этот раз по статье о дезорганизации деятельности колонии, в которой он отбывает срок. Поводом может стать его реакция на провокацию со стороны сотрудников учреждения, которые подселяют к нему в камеру заключённого имеющего серьёзные проблемы с гигиеной.

Один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный находится в заключении с февраля 2021 года. С того времени он неоднократно жаловался на условия содержания в колонии, которые его адвокаты и соратники называют "пыточными". Оппозиционер, в частности, утверждал, что его пытают бессонницей, не обеспечивают медицинскую помощь, сознательно подселяют к нему в камеру заключённых, страдающих различными заболеваниями и не следящими за личной гигиеной, а также не дают связываться с защитниками и родными.

11 апреля, Навального в 13-й раз отправили в СИЗО. Причину не назвали. До этого поводами для перевода политика в ШИЗО были среди прочих расстёгнутая пуговица и отказ мыть забор.

Радио Свобода