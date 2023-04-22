Naujienų srautas

Маркас Зингерис
Новости 23 мин. назад

Шарунас Лекис: У Маркаса Зингериса был редкий дар – говорить о проблемах без злобы

Аэропорт Торонто "Пирсон"
Новости 46 мин. назад

В аэропорту Торонто украли контейнер с золотом на 20 млн канадских долларов

Албания
Новости 1 ч. назад

Албания отменила безвизовый режим для россиян

Христо Грозев
Новости 2 ч. назад

Российский суд заочно арестовал Христо Грозева из Bellingcat

Наручники
Новости 2 ч. назад

В России пенсионерку, пытавшуюся поджечь военкомат, внесли в список террористов

Кирилл Буданов
Новости 3 ч. назад

Суд в Москве заочно арестовал главу ГУР Украины Буданова

Владимир Зеленский
Новости 3 ч. назад

Зеленский подписал закон о запрете символов и топонимов, связанных с российской имперской политикой

Цветение сакуры
Новости 3 ч. назад

В конце апреля в Вильнюсе откроется японский сад. Вход будет бесплатным

Алексей Навальный
Новости 4 ч. назад

ФБК сообщает, что скоро над Навальным начнётся новый суд

Владимир Путин
Новости 4 ч. назад

Чиновник ЕС: Трибунал для Путина будет гибридным

Фемида в Украине
Новости 4 ч. назад

В Украине бывший замминистра обороны обвинён в злоупотреблениях

Центы
Новости 4 ч. назад

Банк Литвы призывает жителей обменять монеты в 1 и 2 цента

Полиция
Новости 4 ч. назад

В Паневежисе из школы ушла и не вернулась несовершеннолетняя, в Биржай из дома опеки пропал юноша

Флаг НАТО
Новости 4 ч. назад

Украинский дипломат: В Вильнюсе будет недостаточно повторять слова о политике открытых дверей НАТО

Машина скорой помощи
Новости 5 ч. назад

В Таурагском районе упал двухместный самолет, погиб человек

Марк А. Милли (архивное фото)
Новости 6 ч. назад

Пентагон объяснил отказ передать Украине истребители

Новости2023.04.22 13:15

Албания отменила безвизовый режим для россиян

РC
Радио «Cвобода» 2023.04.22 13:15
Албания
Албания / Pexels nuotr.

Албания отменила для россиян безвизовый режим. Об этом сообщается на сайте посольства Албании в России.

Ранее россияне могли въезжать в страну без визы с 1 мая по 30 сентября. Так Албания стимулировала туризм. Теперь для посещения страны необходимо оформить визу в соответствии с целью поездки.

В сентябре 2022 года Евросоюз приостановил действие упрощённого визового режима с Россией. В результате увеличился пакет необходимых для визы документов, срок рассмотрения заявки и визовый сбор: с 35 до 80 евро. Позже Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Польша и Чехия закрыли свои границы туристов из России.

После российского вторжения в Украину безвизовый въезд для россиян отменила Северная Македония, Черногория сократила летнее пребывание без визы до 30 дней, а Казахстан – до 90 дней в течение полугода. Также почти все страны Европы, США и Канада закрыли своё воздушное пространство для российских самолётов. Многие авиаперевозчики, в том числе из стран Азии и СНГ, прекратили полёты в Россию.

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Маркас Зингерис
6
25 мин. назад

Шарунас Лекис: У Маркаса Зингериса был редкий дар – говорить о проблемах без злобы

6
Аэропорт Торонто "Пирсон"
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
48 мин. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

В аэропорту Торонто украли контейнер с золотом на 20 млн канадских долларов

Христо Грозев
2 ч. назад

Российский суд заочно арестовал Христо Грозева из Bellingcat

Наручники
2 ч. назад

В России пенсионерку, пытавшуюся поджечь военкомат, внесли в список террористов

Кирилл Буданов
3 ч. назад

Суд в Москве заочно арестовал главу ГУР Украины Буданова

Владимир Зеленский
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
3 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Зеленский подписал закон о запрете символов и топонимов, связанных с российской имперской политикой

Цветение сакуры
3 ч. назад

В конце апреля в Вильнюсе откроется японский сад. Вход будет бесплатным

Алексей Навальный
4 ч. назад

ФБК сообщает, что скоро над Навальным начнётся новый суд

Владимир Путин
4 ч. назад

Чиновник ЕС: Трибунал для Путина будет гибридным

Фемида в Украине
4 ч. назад

В Украине бывший замминистра обороны обвинён в злоупотреблениях

Вильнюс
2023.04.21 16:44

В Вильнюсе появится новый микрорайон на месте автобусного парка в Вяркяй

Предупреждающая сирена
2023.04.21 14:47

В среду в Литве будут звучать сирены в связи с проверкой систем оповещения населения

Аэропорт в Вильнюсе
2023.04.21 16:13

В связи с саммитом НАТО все рейсы в Вильнюсском аэропорту будут отменены

Юрий Шевчук
2023.04.21 17:19

Юрий Шевчук записал новый антивоенный клип "Похороны войны"

Изображение Р. Протасевича на здании вильнюсской Ратуши
2023.04.21 16:31

В Беларуси Протасевичу запросили 10 лет лишения свободы

Г. Багдонас
Интервью ЛРТ
2023.04.21 15:24
Интервью ЛРТ

Полковник запаса Гинтарас Багдонас о новых планах НАТО по обороне стран Балтии: «Это подготовка к худшему сценарию»

Центы
2023.04.22 09:49

Банк Литвы призывает жителей обменять монеты в 1 и 2 цента

Цветение сакуры
2023.04.22 10:22

В конце апреля в Вильнюсе откроется японский сад. Вход будет бесплатным

Латвийские военные
2023.04.21 17:53

В Латвии на Службу гособороны в этом году планируют набрать 400 добровольцев

Владимир Кара-Мурза
2023.04.21 14:40

Великобритания ввела санкции против 5 россиян после приговора Кара-Мурзе