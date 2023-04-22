Албания отменила безвизовый режим для россиян

Албания отменила для россиян безвизовый режим. Об этом сообщается на сайте посольства Албании в России.

Ранее россияне могли въезжать в страну без визы с 1 мая по 30 сентября. Так Албания стимулировала туризм. Теперь для посещения страны необходимо оформить визу в соответствии с целью поездки.

В сентябре 2022 года Евросоюз приостановил действие упрощённого визового режима с Россией. В результате увеличился пакет необходимых для визы документов, срок рассмотрения заявки и визовый сбор: с 35 до 80 евро. Позже Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Польша и Чехия закрыли свои границы туристов из России.

После российского вторжения в Украину безвизовый въезд для россиян отменила Северная Македония, Черногория сократила летнее пребывание без визы до 30 дней, а Казахстан – до 90 дней в течение полугода. Также почти все страны Европы, США и Канада закрыли своё воздушное пространство для российских самолётов. Многие авиаперевозчики, в том числе из стран Азии и СНГ, прекратили полёты в Россию.

Радио Свобода