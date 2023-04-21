В Вильнюсе появится новый микрорайон на месте автобусного парка в Вяркяй

В Вильнюсе запланировано строительство нового микрорайона на месте нынешнего автобусного парка в Вяркяй, передает Delfi.lt.

Советник главного архитектора Вильнюсского муниципалитета Тадас Йонаускис рассказал, что автобусный парк перенесут в другое место, а в новом микрорайоне смогут поселиться 30 000 человек.

«Там должны быть гарантированы все социальные функции — школа, детские сады, общинный центр, спортивная инфраструктура, возможно, небольшой парк. Я думаю, может быть лучше, чем в Пауписе, будет больше социальной инфраструктуры», — сказал Йонаускис.

В настоящее время ведутся проектировочные работы. Как будет выглядеть новый микрорайон, пока неизвестно, поскольку нет плана строительства.

По словам Йонаускиса, новый микрорайон может появиться в течение 10 лет, но небольшие изменения начнутся через пару лет.



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