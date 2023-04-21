Naujienų srautas

Вильнюс
Новости 16 мин. назад

В Вильнюсе появится новый микрорайон на месте автобусного парка в Вяркяй

Изображение Р. Протасевича на здании вильнюсской Ратуши
Новости 29 мин. назад

В Беларуси Протасевичу запросили 10 лет лишения свободы

Аэропорт в Вильнюсе
Новости 47 мин. назад

В связи с саммитом НАТО все рейсы в Вильнюсском аэропорту будут отменены

Г. Багдонас
Новости 1 ч. назад

Полковник запаса Гинтарас Багдонас о новых планах НАТО по обороне стран Балтии: «Это подготовка к худшему сценарию»

Предупреждающая сирена
Новости 2 ч. назад

В среду в Литве будут звучать сирены в связи с проверкой систем оповещения населения

Владимир Кара-Мурза
Новости 2 ч. назад

Великобритания ввела санкции против 5 россиян после приговора Кара-Мурзе

Российский паспорт
Новости 2 ч. назад

Проживающие в Литве граждане России активно изучают литовский язык: "Порой они лучшие в классе"

Флаг ЛГБТ-сообщества
Новости 3 ч. назад

Суд Вильнюса отклонил просьбу зарегистрировать однополое партнерство

В. Зеленский
Новости 3 ч. назад

Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе

Министерство экономики и инновации
Новости 3 ч. назад

Вице-министром экономики Литвы станет Эрика Курочкина

Война в Украине
Новости 4 ч. назад

Глава военкомитета НАТО: россияне действуют не только на восточном фланге

Э. Галагуз
Новости 4 ч. назад

Висагинас выбирает мэра: интервью с кандидатами. Эрландас Галагуз: «Коалиция по принципу «Против кого дружим?» для меня неприемлема

Старый город Вильнюса
Новости 5 ч. назад

Татары предлагают увековечить память о мечети в Вильнюсе, где будет новый квартал

Война России против Украины. Киев
Новости 5 ч. назад

Киев впервые за месяц атаковали российские беспилотники

Арвидас Анушаускас
Новости 6 ч. назад

Глава Минобороны Литвы примет участие во встрече в "формате Рамштайна"

Российский самолёт Су-34
Новости 6 ч. назад

На Белгород упала авиабомба с российского самолёта

Новости2023.04.21 16:44

В Вильнюсе появится новый микрорайон на месте автобусного парка в Вяркяй

НГ
Новая газета – Балтия 2023.04.21 16:44
Вильнюс
Вильнюс / E.Blaževič/LRT nuotr.

В Вильнюсе запланировано строительство нового микрорайона на месте нынешнего автобусного парка в Вяркяй, передает Delfi.lt.

Советник главного архитектора Вильнюсского муниципалитета Тадас Йонаускис рассказал, что автобусный парк перенесут в другое место, а в новом микрорайоне смогут поселиться 30 000 человек.

«Там должны быть гарантированы все социальные функции — школа, детские сады, общинный центр, спортивная инфраструктура, возможно, небольшой парк. Я думаю, может быть лучше, чем в Пауписе, будет больше социальной инфраструктуры», — сказал Йонаускис.

В настоящее время ведутся проектировочные работы. Как будет выглядеть новый микрорайон, пока неизвестно, поскольку нет плана строительства.

По словам Йонаускиса, новый микрорайон может появиться в течение 10 лет, но небольшие изменения начнутся через пару лет.

Новая газета - Балтия

# Литва
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Изображение Р. Протасевича на здании вильнюсской Ратуши
29 мин. назад

В Беларуси Протасевичу запросили 10 лет лишения свободы

Аэропорт в Вильнюсе
47 мин. назад

В связи с саммитом НАТО все рейсы в Вильнюсском аэропорту будут отменены

Г. Багдонас
Интервью ЛРТ
1 ч. назад
Интервью ЛРТ

Полковник запаса Гинтарас Багдонас о новых планах НАТО по обороне стран Балтии: «Это подготовка к худшему сценарию»

Предупреждающая сирена
2 ч. назад

В среду в Литве будут звучать сирены в связи с проверкой систем оповещения населения

Владимир Кара-Мурза
2 ч. назад

Великобритания ввела санкции против 5 россиян после приговора Кара-Мурзе

Российский паспорт
5
2 ч. назад

Проживающие в Литве граждане России активно изучают литовский язык: "Порой они лучшие в классе"

5
Флаг ЛГБТ-сообщества
3 ч. назад

Суд Вильнюса отклонил просьбу зарегистрировать однополое партнерство

В. Зеленский
3 ч. назад

Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе

Министерство экономики и инновации
3 ч. назад

Вице-министром экономики Литвы станет Эрика Курочкина

Война в Украине
4 ч. назад

Глава военкомитета НАТО: россияне действуют не только на восточном фланге

Фото из Мариуполя стало фотографией года по версии World Press Photo
2023.04.20 17:13

Фото из Мариуполя стало фотографией года по версии World Press Photo

Э. Галагуз
8
2023.04.21 12:06

Висагинас выбирает мэра: интервью с кандидатами. Эрландас Галагуз: «Коалиция по принципу «Против кого дружим?» для меня неприемлема

8
Акция протеста у посольства России в Вильнюсе
2023.04.21 08:06

Сейм преодолел вето президента – санкции для россиян и белорусов в Литве будут отличаться

Флаг NATO
2023.04.21 10:02

В Вильнюсе пройдет конференция НАТО и партнеров Индо-Тихоокеанского регионов

Вильнюсская школа автомеханики и бизнеса
2023.04.21 09:33

"Дни открытых дверей" в профессиональных школах Литвы с автогонщиками и работодателями: какую специальность выбрать?

Роберт Духневич
7
2023.04.21 08:11

Политолог: "Историческая победа Духневича может обернуться политическим провалом и досрочными выборами"

7
Ингрида Шимоните с президентом Армении Ваагном Хачатуряном
2023.04.20 17:06

Шимоните: демократическая Армения - в интересах Литвы и всего ЕС

Владимир Зеленский и Джо Байден
2023.04.20 17:41

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $ 325 млн

Скорая помощь
2023.04.21 09:43

В клинике Сантарос в Вильнюсе умер 6-летний мальчик

Российский паспорт
5
2023.04.21 14:08

Проживающие в Литве граждане России активно изучают литовский язык: "Порой они лучшие в классе"

5