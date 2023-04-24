В регионах Литвы катастрофически не хватает врачей: «Через несколько лет лечить людей здесь будет некому»

Семейные врачи, психиатры, хирурги, неврологи, невропатологи, дерматовенерологи, аллергологи, клинические иммунологи, эндокринологи, врачи внутренних болезней, кардиологи, пульмонологи и десятки других специальностей. Все они сегодня были бы приняты на работу в государственные медицинские учреждения Алитуса, но молодые специалисты больше заинтересованы в работе в больших городах – в Вильнюсе и в Каунасе.

"Ситуация очень плохая, и, честно говоря, я не думаю, что в ближайшее время что-то изменится к лучшему", - сказал LRT.lt Дмитрий Качюринас, заместитель директора по медицинской части больницы им. Кудирки Алитусского уезда.

Представители других городов также говорят о том, что существующий порядок подготовки медицинских кадров не способствует привлечению молодых врачей в региональные больницы и учреждения первичной медико-санитарной помощи.

Нехватка врачей более чем по 40 специальностям

Витаутас Касюлявичюс, профессор Вильнюсского университета и семейный врач, поделился на своей странице в Facebook списком того, сколько и врачей каких специальностей сейчас не хватает в Алитусе.

Эту информацию подтвердил LRT.lt и заместитель медицинского директора Алитусской окружной больницы имени Кудирки Дмитрий Качюринас. По его словам, ситуация действительно плохая.

Он не стал скрывать, что многие из врачей, работающих в настоящее время в больнице, уже пожилые - они не в состоянии брать на себя большую нагрузку. Поэтому уже несколько лет здесь ищут способы привлечь в больницу молодых врачей.

Врачи Алитусской больницы / D. Umbraso/LRT nuotr.

"Это делается разными способами - муниципалитет имеет программу и финансирует обучение в ординатуре, после чего врач должен вернуться в больницу и проработать несколько лет. Проблема острая, но она, наверное, такая же, как и везде. Раньше больница сама финансировала обучение (в ординатуре). По этой программе в больницу пришел кардиолог. Это совместный проект с Министерством здравоохранения, с 80% финансирования ЕС и 20% финансирования больницы. Но это, конечно, не массовое явление - мы не можем радоваться тому, что три, четыре или пять врачей пришли работать после окончания университета", - сказал представитель администрации больницы Алитусского уезда.

Он также отметил, что не видит быстрого решения проблемы.

"Врачи стареют, уходят на пенсию. Должна быть постоянная ротация врачей, но мы не видим этой тенденции. Что будет дальше? На мой взгляд, я не вижу ничего хорошего в ближайшем будущем, лечить людей будет некому. Возможно, через какое-то время, когда государство поймет, что нужно готовить специалистов не только для Каунаса, Вильнюса, то есть не только для больших городов. Но мы ждем реформ уже много лет: я работаю врачом 35 лет - вот сколько мы ждем (изменений)", - сказал Качюринас.

Врачи Алитусской больницы / D. Umbraso/LRT nuotr.

По словам представителя больницы, большой проблемой является конкуренция с частным сектором, который может предложить врачам гораздо более привлекательные условия труда и зарплаты.

Приманка - это не только конкурентоспособные зарплаты

Юргита Шукевичене, заместитель мэра Алитусского муниципалитета, видит ситуацию несколько иначе. По ее словам, меры, принятые муниципалитетом, приносят свои плоды, но не так быстро, как хотелось бы.

"Решением муниципального совета города Алитус от 28 февраля 2019 года утверждено описание порядка обеспечения финансирования врачей и ординаторов дефицитных специальностей, прибывающих на работу в учреждения персонального здравоохранения муниципалитета города Алитус. Он предусматривает различные стимулы, в том числе ежегодное пособие в размере 5 883 евро в течение первых трех лет, с минимальной выплатой в размере 5 000 евро на одного врача. Врачи также могут получать ежегодную стипендию для резидентов в размере до 10 000 евро. Она предназначена для оплаты обучения в ординатуре с выплатой стипендии согласно смете расходов ординатуры", - сказала вице-мэр Алитуса.

Жилье также предоставляется тем, кто решил работать в государственных медицинских учреждениях в Алитусе. По словам Шукевичене, муниципалитет ищет молодых специалистов, даже прибегая к услугам рекрутеров.

Медики / E. Blaževič/LRT nuotr.

"Администрация муниципалитета находится в постоянном контакте с высшими учебными заведениями, которые готовят врачей, относительно возможности финансирования обучения в ординатуре. С момента утверждения кадастра и до сегодняшнего дня мы привлекли 11 врачей и финансируем обучение в ординатуре 11 человек. Первые выпускники ординатуры начнут работать в Алитусе летом 2024 года", - сказала Шукевичене.

Поощрение конкуренции

Мэр Кретинги Антанас Кальнюс убежден, что нынешняя система не только не работает, но и создает новые проблемы.

Врачи Алитусской больницы / D. Umbraso/LRT nuotr.

"Одна и та же система создает конкуренцию между муниципалитетами - это хуже всего. Кретинга предлагает один вариант для врача-резидента, Клайпеда - второй, Шилуте - третий. И так по всей Литве, мы покупаем врачей друг у друга", - сказал мэр Кретинги.

По его словам, важно думать не только о привлечении врачей на несколько лет в медицинские учреждения на периферии. Гораздо больше внимания следует уделить тому, чтобы они оседали здесь, другими словами, пускали корни.

Говоря о нехватке медицинских специалистов, мэр Кретинги также подчеркнул, что в настоящее время самые большие проблемы в Западной Литве.

Давняя проблема для Литвы в целом

Нехватка специалистов почти во всех областях ощущается не только в Алитусе, но и в Клайпедской университетской больнице - единственном медицинском учреждении третьего уровня в западном регионе Литвы. Слияние трех больниц в портовом городе в январе привело к тому, что в одной больнице - Клайпедской - остро не хватает онкологов, радиологов, гинекологов, эндоскопистов, абдоминальных хирургов, травматологов, кардиологов, дерматовенерологов, анестезиологов и анестезиологов-реаниматологов.

Медики / RVUL nuotr.

"Перед нами стоит серьезная задача - найти их. Мы начали поиск и находим врачей по некоторым специальностям. Клайпедская университетская больница конкурентоспособна по зарплате, предоставляет возможности для развития, имеет отличное медицинское оборудование. Мы надеемся привлечь врачей-резидентов и молодых специалистов, для которых сейчас готовится пакет предложений", - сказал проф. Йонас Салыга, временный руководитель Клайпедской университетской больницы.

По его мнению, нехватка специалистов, неравномерное распределение специалистов и эмиграция специалистов, подготовленных за государственный счет, является проблемой для всей системы здравоохранения.

"Пути и способы решения этой проблемы должны найти ответственные государственные учреждения. Они должны создать механизм регулирования", - сказал профессор Салыга.

Говоря о возможности для самого медицинского учреждения финансировать большее количество медицинских ординатур, руководитель больницы в портовом городе отметил, что это не новшество - учреждения здравоохранения в Литве уже много лет используют практику финансирования обучения будущих врачей при условии, что специалисты приезжают и остаются на несколько лет.

Медики / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Муниципалитет помогает оплачивать обучение, но этого мало

Администрация Шяуляйской республиканской больницы также неоднократно обсуждала вопрос об оплате обучения нуждающихся врачей. Как рассказал LRT.lt ее директор Миндаугас Паулюкас, с 2019 года больница сотрудничает с Шяуляйским муниципалитетом, который выделяет средства для привлечения в Шяуляйскую республиканскую больницу специалистов (ординаторов) с недостающей специальностью.

"Наши стимулы включают ежегодную стипендию для оплаты обучения врача в ординатуре и единовременную выплату для удовлетворения потребностей врача. Последняя выплата основана на обязательстве врача проработать в учреждении не менее трех лет на постоянной основе", - сказал руководитель больницы.

Министерство здравоохранения отмечает, что имеется еще 110 мест, не финансируемых государством, которые могут быть оплачены учреждениями здравоохранения. В настоящее время учреждения могут оплатить 322 места в ординатуре - в три раза больше, чем количество нефинансируемых мест. Однако не все выделенные нефинансируемые места заполнены, поэтому в большем количестве нет необходимости.

Медики / AP nuotr.

По данным министерства, в период с 2008 по 2023 год было подписано 233 контракта в соответствии с указом министра здравоохранения, который позволяет медицинским учреждениям оплачивать обучение в ординатуре. Министерство также отмечает, что в начале апреля наибольшее количество предложений о работе в медицинских учреждениях Литвы было для семейных врачей (94 предложения), медсестер (67), врачей внутренних болезней (43), неврологов (28) и стоматологов.