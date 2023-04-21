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Проживающие в Литве граждане России активно изучают литовский язык: "Порой они лучшие в классе"

КЯ
Кристина Яцкунайте, Телевидение ЛРТ, LRT.lt 2023.04.21 14:08
Российский паспорт
Российский паспорт / Vida Press nuotr.

В знак солидарности с Украиной и ее народом, страдающим от российской военной агрессии, Министерство иностранных дел Литвы год назад приостановило выдачу виз российским и белорусским гражданам. Однако Департамент миграции признает, что число российских граждан, которые в последнее время подали заявления и получили вид на жительство в Литве, значительно увеличилось.

С тех пор как Россия начала в войну в Украине, мужчина, приехавший в Литву из Москвы, не хочет демонстрировать на камеру свое лицо, потому что, по его словам, это может навредить родственникам в России. Сейчас он изучает литовский язык на бесплатных курсах.

"Очень важно знать литовский язык, потому что нужно интегрироваться в общество, нужно, чтобы тебя уважали в этой стране", - говорит россиянин, живущий в Литве.

Он говорит, что у него была шенгенская виза, поэтому въехать в страну было несложно. Но эмигрировал он по политическим причинам.

"Я выбрал Литву, потому что здесь я чувствую себя в наибольшей безопасности. Это страна, которая понимает, что нынешняя политика неприемлема, и давно предупреждает Европу и мир об опасности российского режима", - объясняет мужчина.

Российский загранпаспорт
Российский загранпаспорт / Vida Press nuotr.

Преподаватель литовского языка говорит, что российские граждане, которых он обучает, выделяются на фоне других иностранцев.

"Они очень хотят учиться, иногда они лучшие в классе", - говорит учитель литовского языка Томас Марцинкявичюс.

"Это люди, которые действительно планируют свое будущее здесь, в Литве, потому что те, кто не интересуется, кто планирует уехать в другую страну, они просто не учатся", - добавляет Эгле Масевичюте, руководитель программы интеграции иностранцев "Caritas".

По данным Департамента миграции, в 2022 году, когда Россия начала войну в Украине, за видом на жительство в Литве обратилось в два раза больше российских граждан, чем в 2021 году - почти 4 000. Число получивших разрешение также удвоилось: за первые четыре месяца этого года вид на жительство в Литве получили почти 1 000 российских граждан. Некоторые разрешения были выданы в этом году, хотя заявление на их получение было подано в прошлом году.

"Если мы посмотрим на общее количество российских граждан, проживающих в том же 2021 году, то оно составляло менее 13 000, а в начале этого года - почти 16 000. Мы видим, что увеличение не очень резкое, но стабильное", - говорит Эвелина Гудзинскайте, руководитель Департамента миграции.

Эвелина Гудзинскайте
Эвелина Гудзинскайте / D. Umbraso/LRT nuotr.

Число российских граждан в стране растет, несмотря на то, что в мае прошлого года МИД Литвы объявил о приостановке выдачи виз российским и белорусским гражданам в знак солидарности с Украиной.

"Раньше была ситуация, когда, например, россияне получали итальянскую визу, приезжали в Литву и затем подавали заявление на получение вида на жительство. Поскольку такого ограничения не было, можно было получить вид на жительство в Литве", - объясняет Гудзинскайте.

Руководитель Департамента миграции отмечает, что наиболее частыми основаниями, по которым граждане России обращаются за видом на жительство в Литве, являются воссоединение семьи или работа.

"Многие граждане России также работают на простых работах, которые нам здесь нужны - водители, строители, но также есть высококвалифицированные рабочие", - говорит Э. Гудзинскайте.

Департамент миграции
Департамент миграции / J. Kalinsko/BNS nuotr.

"С одной стороны, это могут быть люди, которые не поддерживают режим Путина, но с другой стороны, это люди, которые видят угрозу своей личной безопасности, и которые, несомненно, могут представлять угрозу нашей национальной безопасности, поскольку российские структуры могут продолжать работать через такие диаспоры", - прокомментировал председатель КНБО Сейма Лауринас Кащюнас.

Закон об ограничительных мерах в связи с военной агрессией против Украины, который запрещает гражданам России в течение года обращаться за видом на жительство в Литве, за исключением тех, кому посредником выступает Министерство иностранных дел, решит эти проблемы, считает председатель комитета.

Лауринас Кащюнас
Лауринас Кащюнас / Фото Д. Умбрасаса/LRT

"Я прекрасно понимаю, что Литва вынуждена вводить какие-то ограничения, учитывая вопросы безопасности и количество иммигрантов из России - Литва не самая большая страна. Я надеюсь на оптимальное решение - баланс между безопасностью и здравым смыслом", - делится проживающий в Литве гражданин России.

Глава Департамента миграции говорит, что в прошлом году на 50 процентов больше российских граждан захотели получить литовское гражданство на основании своих литовских корней.

Российский паспорт
Лауринас Кащюнас
Эвелина Гудзинскайте
Российский загранпаспорт
Департамент миграции
# Литва
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