Сейм преодолел вето президента – санкции для россиян и белорусов в Литве будут отличаться

В четверг литовские парламентарии преодолели вето президента Гитанаса Науседы и окончательно утвердили введение Литвой различных национальных санкций в отношении граждан России и Беларуси в связи с войной на Украине.

99 членов Сейма проголосовали за принятие закона без поправок, предложенных президентом, семь проголосовали против и двое воздержались.

Согласно окончательно утвержденному закону об ограничительных мерах в связи с военной агрессией против Украины, со 2 мая этого года до 3 мая следующего года для россиян и белорусов будет ограничено получение литовских виз, статуса электронного резидента и запрещен ввоз украинских гривен.

Граждане России столкнутся с дополнительными трудностями при въезде в Литву, приобретении недвижимости, а их заявления на получение вида на жительство в Литве временно не будут приниматься.

Этот законопроект был представлен в Сейм правительством. В нем предлагалось перенести в закон ограничения на выдачу виз гражданам России и Беларуси и на прием граждан России, которые в настоящее время закреплены в постановлении о чрезвычайном положении.

Сейм дополнил список санкций, но предусмотрел исключения для белорусских граждан. Именно поэтому президент наложил вето на закон.

"Я, конечно, понимаю угрозы, которые эти две страны представляют для нашей национальной безопасности, но я не могу поставить знак равенства между Россией и Беларусью. Россия признана нами как агрессор, как государство-спонсор терроризма, и она напрямую напала на Украину", - заявил в четверг в Сейме член Комитета по национальной безопасности и обороне Йонас Ярутис.

Он сказал, что, несмотря на то, что белорусский режим позволяет России обстреливать Украину со своей территории, белорусская общественность не выступает за войну и хочет жить в демократическом, независимом государстве.

Консерватор Вилюс Семешка заявил, что не сомневается в том, что, в отличие от России, белорусы снова выйдут на улицы, чтобы бороться за свободу и демократию, когда представится возможность.

В то же время глава Смешанной группы членов Сейма Агне Ширинскене напомнила, что Сейм признал Россию и Беларусь странами-агрессорами.

"Скажите мне, почему при произнесении красивых слов о том, что оба режима вредят Литве, вдруг возникает различное отношение к этим режимам?" - спросила она.

Принятый закон приостанавливает прием заявлений на получение визы от граждан России и Беларуси, за исключением случаев, когда посредником в выдаче визы выступает Министерство иностранных дел Литвы. Это позволит въезжать в Литву лицам, преследуемым московским и минским режимами.

Кроме того, до мая следующего года в Литве не будут приниматься заявления на получение временного вида на жительство для граждан России. Исключение будет сделано для тех, для кого посредником выступает уполномоченный правительством Литвы орган или у кого есть шенгенская виза, национальная виза или вид на жительство в одной из стран Евросоюза.

Это ограничение не будет распространяться на граждан Беларуси.

Как и в постановлении о чрезвычайном положении, в законе предусмотрены индивидуальные дополнительные тщательные проверки российских граждан, пересекающих внешнюю границу ЕС. Их по-прежнему будут проверять на предмет угрозы национальной безопасности, общественному порядку, здоровью населения или международным отношениям.

Это положение не будет распространяться на россиян, имеющих вид на жительство или долгосрочную национальную визу ЕС, стран Шенгенской зоны, тех, кто следует транзитом в Калининградскую область и из нее, а также на российских дипломатов.

Закон о национальных санкциях включает запрет на ввоз и вывоз украинских гривен в Литву и из Литвы гражданами России и Беларуси.

Принятый закон предусматривает, что российские граждане и учрежденные или контролируемые ими компании не смогут приобретать недвижимость в Литве, если у них нет вида на жительство или они не унаследовали это имущество.

Этот запрет не будет распространяться на белорусов.

Президент предложил, чтобы на граждан России и Беларуси распространялись одинаковые ограничения. По его словам, Беларусь, как и Россия, участвует в военной агрессии против Украины и представляет еще большую угрозу интересам национальной безопасности Литвы, чем Россия.

Науседа предлагал добавить в закон еще одну санкцию. По его словам, граждане России и Беларуси, признанные судами виновными в нарушении международных санкций или ограничительных мер, считались бы угрозой национальной безопасности, общественному порядку и здоровью людей.

По мнению администрации президента, это облегчило бы аннулирование выданных таким лицам национальных виз и видов на жительство, а также облегчило бы высылку таких лиц.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, проживающая в Вильнюсе, просила смягчить ограничения для белорусов.

По данным Департамента миграции, на начало этого года в Литве проживало почти 49 тыс. белорусских граждан. Многие из них приехали, спасаясь от репрессий режима Александра Лукашенко после массовых демонстраций 2020 года с требованием свободных и демократических выборов.

Литва также вводит международные санкции против агрессора России и ее союзника Беларуси после, как Россия развязала войну в Украине в феврале 2022 года.