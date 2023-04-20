Фото из Мариуполя стало фотографией года по версии World Press Photo

20 апреля стали известны победители World Press Photo - 2023. Лучшей фотографией года стала работа украинского фотографа. Снимок, который многие в мире уже называют символом войны в Украине, а в России считают фейком.

Фотография беременной женщины, которую спасатели несут на носилках через завалы после бомбардировки роддома в Мариуполе 9 марта 2022 года, появилась во многих мировых изданиях. Сделал ее известный украинский фотограф Евгений Малолетка. На снимке - украинка Ирина Калинина.

"Мы пытались нашими работами передать то, что происходило в городе, как себя чувствовали люди. И что важно - мы задокументировали военные преступления по отношению к украинцам, то, что делали россияне: как в средние века - когда город не могут захватить, его просто сжигают вместе с его жителями. Эта фотография вышла огромным тиражом на разных платформах. Это важный факт того, как заявления России расходятся с тем, что происходило на самом деле в самом Мариуполе", - говорит в интервью DW Евгений Малолетка.

Фотография года - "свидетельство военных преступлений России"

Ирина Калинина и ее нерожденный ребенок погибли в результате полученных ранений. Прошло уже более года после начала вторжения России в Украину и после тех страшных событий в роддоме Мариуполя. Однако то, что украинский фотограф со своим коллегой Мстиславом Черновым задокументрировал и показал миру, поразило многих. "Эти ужасные кадры, которые у меня до сих пор стоят перед глазами, их стереть практически невозможно", - признается фоторгаф Евгений Малолетка.

Со своей стороны, российские власти оправдывали нанесение удара по зданию роддома тем, что там, как они утверждали, находились украинские военные. Украина отвергла эти заявления. Ряд прокремлевских телеграмм-каналов назвали фотографии из роддома фейком, а беременных женщин - актрисами.

"Я не знаю на самом деле, хотело ли жюри своим решением сказать, что это не фейк, но я точно знаю: когда присуждается премия World Press Photo после всех проверок, которые мы проводим, это точно не фейк. Все в этой истории - не манипуляция, а произошло на самом деле. Это очевидное свидетельство военных преступлений России против мирного населения Украины", - так прокомментировала решение глобального жюри, объявившего в четверг, 20 апреля, итоги конкурса исполнительный директор World Press Photo Foundation Джуман Эль Зейн Хури.

Все члены жюри единодушно выбрали фотографией года именно эту работу украинского фотографа. И, надо отметить, сделав довольно серьезное исключение. "По правилам конкурса фотография года выбирается из кандидатов данной категории, победивших на региональном этапе, из всех шести регионов. Фото беременной женщины на носилках вошло в серию, ставшую региональным победителем в категори "Европа. Фоторепортаж". Но жюри выделило именно эту фотографию и сделало ее фотографией года", - пояснил в интервью DW исполнительный директор World Press Photo Foundation Джуман Эль Зейн Хури.

Евгений Малолетка: "Это очень больно рассказывать"

Напомним, что по результатам регионального этапа конкурса в категории "Европа. Фото" была отобрана другая работа, посвященная войне в Украине. Это снимок был сделан греческим фотографом агентства Reuters Алкиса Константинидиса. На региональном этапе Евгений Малолетка стал лауретом в категории "Европа. Фоторепортаж". Почему в итоге именно его фотография из целой серии о битве за Мариуполь стала лучшим одиночным фото года?

"Для всех семи членов жюри совершенно очевидным было, что этот снимок должен стать фотографией года. Они посчитали, что она показывает не только ужасы войны в целом, но и всю трагедию на очень личном уровне. Эта фотография собрала в себе все. Посмотрите на нее. Женщина, которая придерживает свой живот руками. Здесь и весь абсурд войны. Она лежит на одеяле с изображением клубиники. Детский такой рисунок. И этот яркий цвет клубники - как кровь. Это был очень решающий момент в этой войне в Украине", - объясняет решение международного жюри Джуман Эль Зейн Хури.

Сам фотограф считает, что Ирина Калинина уже стала символом этой войны. Евгений Малолетка за несколько дней до оглашения премии World Press Photo общался с мужем погибшей: "Он сейчас находится в Великобритании. 9 марта 2022 года он искал Ирину в роддоме, в разных больницах, но не смог ее найти, и на следующей день ему подсказали поискать среди мертвых. Ему открыли комнату, где лежало огромное количество тел... С первого раза он даже не поверил, что это она". Интревью с мужем Ирины было опубликовано ранее на ВВС.

"Российская бомба оборвала судьбу матери и ребенка"

Фотогафии Евгения Малолетки мужчина увидел уже после того, как узнал о смерти Ирины. Евгений продолжает: "Мы с ним поддерживаем связь. Он рассказал мне, как они жили, что Ирина работала в магазине одежды. Они долго мечтали об этом ребенке. Но российская бомба оборвала судьбу матери и ребенка". Как подчеркивают в World Press Photo Foundation, жюри хотело, чтобы мир посмотрел на эту историю еще раз: "Сейчас мы знаем, что случилось с самой женщиной и ее ребенком. Важно было показать, какова реальность войны, не только в Украине, но и в любой другой точке земного шара, где идут военные конфликты. Эта реальность, в которой жертвой становится и мирное население".

Deutsche Welle