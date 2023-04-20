Шимоните: демократическая Армения - в интересах Литвы и всего ЕС

Демократическая, безопасная и процветающая Армения нужна как самой Армении, так и Литве и всему Европейскому союзу (ЕС), заявила премьер-министр Ингрида Шимоните во время официального обеда с президентом Армении Ваагном Хачатуряном.

"Мы искренне верим во взаимную выгоду сотрудничества между ЕС и Арменией и поддерживаем укрепление этих отношений и программу реформ Армении. Мы по-прежнему готовы внести свой опыт в ее реализацию", - приведены слова премьера в релизе канцелярии правительства.

В сообщении говорится, что на встрече обсуждались вопросы сотрудничества между двумя странами, отношения ЕС и Еревана, война России в Украине, ситуация с безопасностью на Южном Кавказе, экономические и политические вопросы Армении и программа реформ.

Отмечается, что премьер-министр заявила на обеде, что только победа Украины может обеспечить устойчивый мир и стабильность в Европе. Она также подчеркнула важность эффективного выполнения международных санкций, причем следует оставлять как можно меньше лазеек для их обхода, в том числе через третьи страны.

В среду две страны подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области технологий и инноваций.

Армения и соседний Азербайджан десятилетиями враждуют из-за территорий.

Этнические армянские сепаратисты в Нагорном Карабахе отделились от Азербайджана после распада Советского Союза в 1991 году. В результате тлеющего конфликта на сегодняшний день погибло около 30 тыс. человек.

Шимоните подчеркнула, что Литва поддерживает мирное, устойчивое и всеобъемлющее урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном путем переговоров. Премьер-министр выразила надежду, что этому будет способствовать инициированная Литвой совместно с партнерами мониторинговая миссия ЕС в Армении.