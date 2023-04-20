Водителей в Литве ждут серьезные ограничения: увеличение штрафов и нулевая терпимость к превышению скорости

По мнению министра внутренних дел Агне Билотайте, необходимо уделять больше внимания обеспечению безопасности движения на дорогах страны. По ее словам, необходимы дополнительные меры безопасности. Однако министр признается, что они дорогостоящие и требуют огромного финансирования, поэтому решения могут быть реализованы поэтапно.

"Такие серьезные аварии побуждают нас подвести итоги ситуации на дорогах. Безусловно, в последнее время мы имеем хорошие тенденции и выделяемся в Европейском Союзе как страна, которой удалось снизить количество смертельных случаев на 50%. Но последние события, безусловно, заставляют нас обратить внимание и оценить, насколько эффективны и действенны принимаемые нами меры, как правовые, так и иные", - сказала на пресс-конференции министр внутренних дел Агне Билотайте.

А. Билотайте / Фото Д. Умбрасаса/LRT

Важны не только физические меры

По ее словам, сегодня утром представители Министерства транспорта и коммуникаций уже представили текущую и планируемую работу по обеспечению безопасности дорожного движения.

"Сегодня мы говорили о том, что мы думаем о дополнительных мерах безопасности, которые можно было бы ввести на наших дорогах. Конечно, они дорогостоящие, и, видимо, нам придется поэтапно прорабатывать, как мы могли бы внедрить эту инфраструктуру безопасности на наших дорогах. И это наше будущее соглашение", - сообщила она.

По мнению Билотайте, второй способ повышения безопасности дорожного движения - это социальная реклама. По ее словам, в прошлом были успешные примеры, которые дали положительный эффект, и это было связано с сокращением числа смертельных случаев на дорогах.

Обсуждается система тюремного заключения и штрафных баллов

Министр отметила, что недавно в стране были введены более строгие законы в отношении нарушителей правил дорожного движения, за некоторые правонарушения даже конфискуются автомобили. Поскольку изменения вступили в силу в ноябре прошлого года, Билотайте сказала, что пока рано судить о том, принесло ли ужесточение закона желаемый эффект.

Движение / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

"Что касается того, какие законодательные меры могут коснуться таких лиц, то, похоже, предложение состоит в том, чтобы вернуться к тому, что было раньше: если человек является системным правонарушителем, говорить о пакете услуг, которые он не сможет получить, пока не будут решены проблемы. Это различные меры, такие как регистрация транспортных средств или другие услуги, которые эти правонарушители могут получить сегодня", - пояснила министр.

Еще одно предложение, которое было выдвинуто, - это нулевая терпимость к определенным нарушениям правил дорожного движения. Министр не уточнила, о каких именно правонарушениях идет речь. Наконец, по словам Билотайте, была высказана идея об уголовной ответственности.

"Это было бы настоящим лишением свободы. Видимо, следует подумать о том, что те лица, которые являются правонарушителями, которые представляют опасность для нашего общества, <...> должны как-то почувствовать, что они могут нести реальную ответственность", - добавила министр.

Она подчеркнула, что дискуссия о системе штрафных баллов, которая существовала в Литве в прошлом, скорее всего, вернется.

Движение на дорогах / D. Umbraso/LRT nuotr.

Цель - ноль смертельных случаев

Агне Вайчюкявичюте, заместитель министра транспорта и коммуникаций, сказала, что последние дорожно-транспортные происшествия действительно вызывают беспокойство, и важно реагировать и принимать меры.

"Для нас как для министерства и как для политиков, самое важное в этой области – ноль смертельных случаев, это единственная цель", - сказала она.

Однако, по ее словам, несмотря на то, что Литва получила различные награды за достигнутый прогресс, произошедшие дорожные аварии и смертельные случаи побуждают пересмотреть принятые меры и подумать о том, как предотвратить подобные катастрофы в будущем.

"Из всего спектра принимаемых мер мы видим, что камеры контроля скорости - одна из тех мер, которые оказывают огромное влияние, и мы наблюдаем резкое изменение количества нарушений. Это действительно эффективный инструмент, и мы определенно планируем рассмотреть возможность внедрения большего числа таких мер", - сказала Вайчюкявичюте.

Заместитель министра также подчеркнула, что не существует мгновенных решений, которые могли бы радикально изменить ситуацию на дорогах в контексте этих трагических происшествий.

Движение на дорогах / D. Umbraso/LRT nuotr.

"Холодный душ"

Генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела признал, что ситуация с безопасностью дорожного движения в начале этого года похожа на "холодный душ".

"После нескольких оптимистичных лет, когда показатели действительно снижались, и вспоминая прошлогодний результат в 120 смертей на дорогах, и оглядываясь на более ранние периоды, в 1991 году мы потеряли почти 1200 участников дорожного движения на дорогах страны. Сейчас мы имеем ситуацию, когда уровень аварийности идентичен уровню предыдущего года, я имею в виду количество учтенных дорожно-транспортных происшествий. Однако количество смертей на дорогах увеличилось на 70%", - сказал Пожела.

Полиция / BNS nuotr.

По его словам, в этом году полиция уже насчитала 5 очень серьезных аварий, в которых погибли два или более участников дорожного движения. В общей сложности в этих авариях погибли 14 человек.

Виновники аварий – частые правонарушители

По словам Р. Пожелы, на основании собранных прокурором материалов досудебного расследования по недавнему ДТП в Каунасе выяснилось, что человек, который мог стать причиной аварии, имеет 9 судимостей и 29 административных взысканий. Большинство из них - за нарушения правил дорожного движения.

В свою очередь, предполагаемый виновник ДТП в Вильнюсском районе (26 лет) имел на своем счету 13 административных правонарушений, 8 из которых были совершены за вождение без водительских прав.

Авария на дороге Вильнюс-Паневежис / I. Gelūno/BNS nuotr.

"Этот человек скончался, оставив государству долг в размере 3 200 евро. Эти два несчастных случая показывают, что наша проблема — это злонамеренные лица, нарушающие правила дорожного движения постоянно. И мы видим, что законодательный пакет не работает для них так хорошо, как должен. Поэтому одно из наших предложений - вернуться к вопросу о так называемом социальном пакете. Этот вопрос уже выносился на рассмотрение Сейма в прошлом парламентском сроке по инициативе полиции. Мы предлагали, чтобы люди, задолжавшие государству деньги, не могли взять кредит, зарегистрировать транспортное средство, пройти техосмотр. Из всех наших предложений осталось одно - чтобы такой человек не мог поменять водительское удостоверение", - продолжил он.

Р. Пожела отметил, что рассматривается также вопрос о возвращении к нулевой терпимости к превышению скорости. В настоящее время превышение скорости на 10 км/ч карается только предупреждением, в то время как первое за год превышение скорости от 10 до 20 км/ч карается штрафом в размере 6 евро.

"Этот штраф меньше, чем затраты государства на обслуживание этого штрафа. У нас есть опыт Западной Европы, где допустимым является, возможно, 1-2 км/ч, а любое другое превышение скорости начинается с реальных штрафов", - уточнил Пожела.

Авария на дороге Вильнюс-Паневежис / I. Gelūno/BNS nuotr.

Он добавил, что также будет расширена возможность временной изоляции определенных лиц от общества путем их ареста за нарушение правил дорожного движения. Начальник полиции добавил, что пакет поправок уже готовится и должен поступить на рассмотрение правительства и парламента в ближайшие недели.

Трагические аварии - одна за другой

LRT.lt напоминает, что в связи с недавними смертельными авариями в стране министр внутренних дел Агне Билотайте вместе с представителями полиции и Министерства транспорта и коммуникаций в четверг утром обсудили ситуацию с безопасностью дорожного движения.

Особенно серьезная авария произошла в понедельник утром в Вильнюсском районе. Пять человек, трое из которых несовершеннолетние, погибли в результате столкновения грузового автомобиля с автомобилем, который, предположительно, выехал на встречную полосу.

Ранее в выходные в Каунасском районе автомобиль Audi A4 столкнулся на встречной полосе с автомобилем Citroen C3, в результате чего погибли три человека.