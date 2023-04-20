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Рядом с многоквартирными домами в Вильнюсе появятся крытые парковки для велосипедов и электросамокатов

НГ
Новая газета – Балтия 2023.04.20 14:53
Электроскутеры
Электроскутеры / L. Balandžio/BNS nuotr.

Этим летом в четырех столичных районах появятся крытые парковки для велосипедов и электросамокатов, сообщает Вильнюсское самоуправление.

Компания «Šmikis», победившая в конкурсе, оборудует специальные хранилища не позднее 31 июля 2023 года. 18 крытых парковок появятся в 4 районах — Лаздинай, Фабийонишкес, Виршулишкес и Жирмунай. Каждое хранилище будет вмещаться 16 велосипедов и 2 электросамоката. Крытые парковки будут закрываться автоматически, а транспортные средства можно будет брать и оставлять круглосуточно.

В таких хранилищах жители смогут зарядить электрические велосипеды, самокаты и инвалидные коляски. Также будет возможно провести ремонт транспортного средства — внутри установят специальную станцию со всеми необходимыми инструментами.

Удобные места для хранилищ путем голосования выбрали жители литовской столицы. На первом этапе вильнюсцы предложили почти 250 локаций, муниципалитет выбрал 38 из них, которые больше всего соответствовали необходимым критериям. В рамках второго этапа жители каждого района проголосовали за более приемлемые для них варианты.

Новая газета – Балтия

# Литва
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