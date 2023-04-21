Политолог: Историческая победа Духневича может обернуться политическим провалом и досрочными выборами

Новое правительство Вильнюсского района начнет работу через несколько дней, но пока социал-демократы, победившие на выборах мэра, похоже, не достигли соглашения с партией большинства в совете - Избирательной акцией поляков Литвы — Союзом христианских семей (ИАПЛ-СХС). Политики говорят, что переговоры идут, хотя и медленнее, чем хотелось бы, но политолог в интервью LRT.lt рисует будущее Вильнюсского районного самоуправления в мрачных тонах и не исключает возможности досрочных выборов.

В пятницу новый состав Вильнюсского районного совета и избранный мэром социал-демократ Роберт Духневич приступят к работе. Однако пока неясно, какими будут следующие четыре года в муниципальном совете. Хотя мэром избран представитель Социал-демократической партии Литвы, у него не будет большинства в совете.

Жителей Вильнюсского района представляет 31 член совета, большинство из которых в течение следующих четырех лет будут представителями Избирательной акцией поляков Литвы — Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС). Они имеют 18 мест в Совете.

Голосование в Вильнюсском районе / E. Blaževič/LRT nuotr.

Духневич сказал LRT.lt, что переговоры с представителями ИАПЛ-СХС, имеющей большинство в совете, продолжаются, и по некоторым вопросам может быть найдено соглашение. По словам избранного мэра, некоторые необходимые решения будут приняты на первом заседании совета.

Вальдемар Урбан, который был соперником Духневича на выборах, считает иначе. По его словам, ИАПЛ-СХС только на следующей неделе решит, начинать ли переговоры.

Они хотят говорить о программе, а не о должностях

В. Урбан, который баллотировался в мэры Вильнюсского района, сказал LRT.lt, что партия, которую он представляет, будет сотрудничать с Духневичем в том или ином формате.

"Сейчас мы ждем начала работы нового совета, и так или иначе эти переговоры состоятся. Старта еще не было, была послевыборная передышка от кампании, поэтому таких интенсивных переговоров не было", - сказал В. Урбан.

Однако, как утверждает представитель ИАПЛ-СХС, дискуссия должна вестись в первую очередь не о том, кто станет вице-мэром и о других должностях, а о том, какие программные положения сторон могут быть реализованы. Урбан назвал решения о том, кто будет назначен вице-мэром, "следствием переговоров".

Вальдемар Урбан / E.Blaževič/LRT

По словам Урбана, если его партия решит принять участие в переговорах о совместной работе с социал-демократами, то в первую очередь будут обсуждаться не должности, а программы и то, какие точки соприкосновения могут найти две партии.

"Насколько мы участвовали в дебатах, безусловно, есть схожие моменты. В каждой программе, очевидно, есть то, что более приемлемо, и то, что менее приемлемо. Если есть цель работать на благо жителей района, что должно быть самой важной и основной целью, я думаю, что если есть желание и такая цель, то можно договориться", - прокомментировал порталу LRT.lt Урбан.

Первые решения ожидаются в пятницу

Избранный мэр Вильнюсского района социал-демократ Р. Духневич сообщил LRT.lt, что обсудил возможное сотрудничество с Марией Рекст, мэром Вильнюсского района, которая еще не завершила срок полномочий. Она также будет членом Совета в 2023-2027 годах.

Роберт Духневич / E. Blaževič/LRT nuotr.

"Переговоры идут хорошо, мы говорили с мэром сегодня [в среду], у нас было последнее заседание совета, а в пятницу мы должны принять присягу. Мы со всем справляемся. Я предложил, чтобы в пятницу мы попытались утвердить комитеты, чтобы муниципальный совет мог функционировать. Возможно, мы движемся не так быстро, как хотелось бы, но мы движемся медленно, а затем перейдем к обсуждению пунктов программы и других вопросов", - сказал LRT.lt будущий мэр.

Однако если Урбан упрекнул Духневича в том, что тот говорит в основном о должностях, то на вопрос LRT.lt о соглашении о вице-мэрах новый глава Вильнюсского района подчеркнул не должности, а преимущества совместной работы для жителей Вильнюсского района.

"В законе четко прописано, как назначаются заместители мэра. Совет утверждает их количество, <...> у нас есть практика, как это работает. Мое предложение о вице-мэрах было обнародовано, но оно подлежит обсуждению, в зависимости от того, кто и насколько хочет сотрудничать", - сказал Духневич.

Роберт Духневич / E. Blaževič/LRT nuotr.

Он сказал, что сторонам, работающим в совете, нужно будет отшлифовать свои отношения, чтобы между исполнительной властью и теми, кто принимает решения, было меньше разногласий.

Последнее слово останется за ИАПЛ-СХС

Правоцентристская коалиция консерваторов и Партии свободы также будет иметь свою группу в Вильнюсском районном совете. Гедиминас Казенас, представитель коалиции, сказал LRT.lt, что, по его мнению, мэру Духневичу придется нелегко.

"Прежде всего, у него есть должность мэра и все полномочия и обязанности. Ему придется пытаться вести переговоры, находить компромиссы с ИАПЛ-СХС. Мы, как правоцентристская коалиция, конечно, готовы поддержать Роберта во всех программных пунктах, поддержать его, помочь ему настолько, насколько позволят наши силы", - сказал Казенас.

Однако он подчеркнул, что большинство в совете будет принадлежать ИАПЛ-СХС, поэтому они будут иметь решающее слово при голосовании.

Выборы / E. Blaževič / LRT nuotr.

Не исключают возможности досрочных выборов

Анджеюс Пукшто, доцент кафедры политологии Университета Витаутаса Великого (VDU), также считает, что работать в новом правительстве Вильнюсского района будет непросто. Он сказал LRT.lt, что его прогнозы "умеренно пессимистичны".

Доцент отметил, что представители ИАПЛ-СХС и социал-демократы в Вильнюсском районе вряд ли смогут договориться. Однако он не стал винить в этом амбиции какой-либо из политических сил, а сказал, что культура согласия в литовской политике просто низкая.

"Мы видим это и в Сейме - до сих пор нет подписанного соглашения по внешней политике. Наша политическая культура согласия находится на низком уровне, и поэтому я смею думать, что в Вильнюсском округе много [необходимых] соглашений. Но пока, насколько я вижу, эмоций слишком много, и возможно, что в итоге мы получим раздутую ситуацию", - размышляет Пукшто.

Анджеюс Пукшто / J. Stacevičiaus/LRT.lt nuotr.

Однако, говоря о том, что ждет новое правительство, Пукшто сказал, что смеет думать, что такое правительство в Вильнюсском районе, с мэром-социал-демократом и большинством от ИАПЛ-СХС, не продержится весь срок.

"Может быть, я слишком большой пессимист, но мне кажется, что оно не продержится долго. Особенно когда речь идет об утверждении бюджета на 2024 год. На мой взгляд, это будет очень сложно, и я даже думаю, что через год может пахнуть досрочными выборами", - сказал доцент.

Он считает, что досрочные выборы могут понадобиться в Вильнюсском районе в случае тупиковой ситуации, когда районное правительство не может принять решения, например, по вышеупомянутому муниципальному бюджету на следующий год.

"Этот тупик запрограммирован в Законе о местном самоуправлении. Не исключено, что возникнет замкнутый круг. Если не будет соглашения, как муниципалитет сможет продолжать функционировать? На мой взгляд, могут быть тупиковые ситуации", - сказал LRT.lt доцент VDU А. Пукшто.