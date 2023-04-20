Вице-министр финансов Литвы Норкунас уходит в отставку

Заместитель министра финансов Литвы Гедиминас Норкунас, замешанный в конфликте частных и общественных интересов, c 28 апреля уходит в отставку, сообщило в четверг Министерство финансов.

«Оценив мотивы решения Главной комиссии по этике службы (ГКСЭ) и расширительное толкование Закона о согласовании общественных и частных интересов, я принял решение уйти в отставку. Я признаю, что допустил ошибки при заполнении декларации, поэтому не хочу и далее вызывать сомнения в достоверности и дискредитировать все Министерство финансов из-за личной ошибки», - отметил в заявлении Норкунас.

Министр финансов Гинтаре Скайсте говорит, что она придерживается самых высоких стандартов политической культуры и этики, поэтому решение Норкунаса уйти является принятием на себя ответственности за ошибки.

Норкунас сказал, что не согласен с разъяснением ГКСЭ - он спокойно относится к решениям относительно госэнергохолдинга Ignitis grupe, поскольку никогда не участвовал в подготовке, рассмотрении и принятии решений, касающихся его прибыли и дивидендов.

По словам Норкунаса, согласно решению ГКСЭ, владение акциями государственных компаний не позволяет работать на государственной службе, поскольку все связано с частными интересами, а владение такими акциями наказуемо. Вице-министр заявил, что за два с половиной года он получил от компании дивиденды в размере 1282 евро.

О том, что Норкунас нарушил закон, ГКСЭ заявила в минувшую среду. Было решено, что Норкунас, владеющий акциями государственной энергетической группы Ignitis grupe, не избегал конфликта интересов при принятии решений о деятельности группы, более того, он не декларировал должным образом свои интересы.