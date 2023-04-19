Суд оставил в силе приговор политику Илье Яшину по делу о военных "фейках"

ПечатьМосковский городской суд оставил в силе приговор оппозиционному политику Илье Яшину по делу о распространении "фейков" об армии РФ по мотивам политической ненависти (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК), передает "Медиазона".

Во время прений Яшин, который участвовал в судебном заседании дистанционно, из СИЗО, в частности, заявил: "Пока я сидел, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Странная получается ситуация: военный преступник он, а за решеткой сижу я – за то, что рассказывал о его преступлениях. Не исключаю, что мне придется уступить ему место".

В свою очередь, гособвинитель Сергей Белов, как передает Sota, отметил, что в своем выступлении Яшин "подтвердил свой мотив политической ненависти", а доклады ООН о военных преступлениях российских военнослужащих в Буче, на которые ссылался оппозиционер, "не документы, обязательные к исполнению, а мнения отдельных лиц из определенных стран и выполняющих определенные приказы".

В начале декабря 2022 года Мещанский районный суд Москвы приговорил Яшина к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима. Суд посчитал вину Яшина полностью доказанной. После освобождения политику еще четыре года нельзя будет пользоваться интернетом.

"Этим истеричным приговором власть хочет запугать нас всех, но по факту лишь показывает свою слабость. Сильные лидеры спокойны и уверены в себе, и лишь слабаки стремятся заткнуть всем рот, выжечь любое инакомыслие. Так что сегодня мне остается лишь повторить сказанное в день ареста: я не боюсь, и вы не бойтесь", – говорилось в обращении Яшина, опубликованном в его телеграм-канале сразу после оглашения приговора.

По версии следствия, оппозиционер совершил преступление во время прямого эфира в ютубе – 7 апреля он рассказывал об убийствах российскими военными мирных жителей Бучи в Киевской области. Однако адвокат политика считает, что Яшина судят за то, что он показал в своем эфире кадры "Би-би-си" из Бучи и предложил своим зрителям сравнить их с пресс-релизом российского министерства обороны.

Уголовное дело на политика завели летом прошлого года, когда он отбывал арест по административному делу о неповиновении требованиям полицейских. Во время прямого эфира в своем ютуб-канале, комментируя события в Буче, Яшин сказал: "Все это абсолютно апокалиптическая картина, знаете, как в фильмах ужасов. Мертвые тела с открытыми глазами, с завязанными за спиной руками". Сторона обвинения настаивает, что Яшину было "достоверно известно", что фотографии мертвых людей и видеоматериалы, опубликованные после отступления армии России из-под столицы Украины, – провокация "киевского режима".



Илья Яшин публично выступал против войны. Он один из видных оппозиционных политиков, не уехавших из России после волны репрессий против сторонников Алексея Навального и начала российского полномасштабного вторжения в Украину.



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