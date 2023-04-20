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Новости2023.04.20 08:19

Литовка Йовита Нелюпшене возглавит миссию Евросоюза в США

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BNS, LRT.lt 2023.04.20 08:19
Йовита Нелюпшене
Йовита Нелюпшене / BNS nuotr.

Литовский дипломат Йовита Нелюпшене займет одну из самых важных должностей на дипломатической службе Европейского Союза – она выбрана для того, чтобы возглавить миссию блока в Соединенных Штатах Америки, подтвердил в среду министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Что касается Йовиты Нелюпшене, да, на самом деле это отрадная новость, которая зрела для оглашения некоторое время, это был долгий процесс. Я чрезвычайно рад за Литву, за Йовиту", – сообщил Ландсбергис журналистам в среду.

"Министерство иностранных дел, следует признать, потеряет очень сильного, способного человека, который является профессионалом высшего класса. (...) По этой причине эта радость омрачена грустью, но это также и личное достижение, победа Литвы, это одна из самых больших побед, которой нам удалось добиться в европейских форматах", – добавил министр.

Первым эту новость сообщил портал 15min, ссылаясь на свои источники.

Как сообщает 15min, официально о назначении Нелюпшене должно быть объявлено в ближайшие дни. Решения о назначении послов принимает верховный координатор внешней политики ЕС Жозеп Боррель.

Дипломат, которая последние полгода работает заместителем министра иностранных дел, ранее работала заместителем министра экономики, до этого была советником президента Дали Грибаускайте и послом Литвы при Европейском Союзе.

Как сообщает 15min, в качестве посла ЕС Нелюпшене возглавит дипломатическую миссию из примерно ста человек и должна будет представлять ЕС по решению многих вопросов - от переговоров о свободной торговле до согласования позиций по вопросам Китая.

# Литва
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