Навальный назвал приговор Кара-Мурзе бессовестным и фашистским

Находящийся в колонии российский оппозиционер Алексей Навальный назвал вынесенный в понедельник Московским городским судом приговор общественному деятелю Владимиру Кара-Мурзе "незаконным, бессовестным и просто-напросто фашистским".

Кара-Мурза был признан виновным в государственной измене, в распространении так называемых фейков о российской армии и в сотрудничестве с нежелательной организацией и приговорён к 25 годам лишения свободы. Это самый большой срок лишения свободы по политическим обвинениям в новейшей истории России.

Навальный, выступая в понедельник на заседании суда по своему иску к колонии, сказал, что "глубоко возмущён" приговором Кара-Мурзе, высказал мнение, что он осуждён по политическим мотивам, и выразил поддержку его семье.

Навальный также напомнил о том, что на Кара-Мурзу ранее было дважды совершено покушение - он, как и сам Навальный, пережил отравление. "Срок, который он получил, это месть за то, что он в своё время не умер, пережив два отравления, которые были совершены, очевидно, и это уже доказано, сотрудниками ФСБ России", – сказал Навальный. О предполагаемой причастности ФСБ к отравлениям Навального, Кара-Мурзы и ряда других российских оппозиционеров ранее говорилось в расследованиях Bellingcat.

Владимир Кара-Мурза-младший был арестован в апреле прошлого года. Сначала его обвинили в распространении фейков о российской армии, впоследствии добавилось обвинение в госизмене. Обвинения связаны помимо прочего с антивоенными выступлениями политика. Процесс проходил в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

Сам Кара-Мурза, комментируя приговор, сказал: "25 лет – это высший балл, который я мог получить за то, что я делал, во что я верю как гражданин, как патриот, как политик. Значит, я делал все правильно", – передала слова Кара-Мурзы его адвокат Мария Эйсмонт. Вины в предъявленных обвинениях он не признал. При этом он отказался просить суд об оправдании. Адвокаты заявили, что подадут апелляцию.

На выходе из здания Мосгорсуда посол США в России Линн Трейси заявила, что "уголовное преследование критиков режима – символ слабости, а не силы", и подчеркнула, что Соединённые Штаты продолжат призывать российские власти освободить Кара-Мурзу. Госдепартамент выступил с заявлением в связи с приговором. "Мы вновь призываем к освобождению Кара-Мурзы, а также к освобождению более чем 400 политических заключенных в России, – подчеркивается в заявлении. – Мы подтверждаем нашу солидарность с Кара-Мурзой и всеми отважными приверженцами светлого будущего для России, которые несправедливо удерживаются в заключении, включая Алексея Навального, Илью Яшина и многих других, кто служит своей стране и своим согражданам ценой огромных личных усилий, смело отстаивая права человека и фундаментальные свободы. Мы присоединяемся к их семьям, друзьям и сторонникам в России и во всем мире и требуем их немедленного освобождения", – цитирует заявление "Голос Америки".



По словам посла Великобритании в Москве Деборы Броннерт, это приговор "за смелое выступление против вторжения России в Украину". У Владимира Кара-Мурзы помимо российского есть и британский паспорт. В МИД Великобритании в связи с приговором был вызван российский посол.



Приговор осудили также международные правозащитные организации. "Приговор в отношении Владимира Кара-Мурзы – это просто пародия на правосудие", – заявил Хью Уильямсон, директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии. "Российские власти обязаны незамедлительно отменить приговор и безусловно освободить его", – сказал правозащитник.



По словам защиты Кара-Мурзы, за время нахождения в СИЗО он потерял 17 килограммов веса. В середине марта политик не смог принять участие в одном из заседаний суда из-за ухудшения самочувствия. До этого он сообщал, что его здоровье в изоляторе значительно ухудшилось.



Независимые журналисты и правозащитники потребовали прекратить уголовное преследование Владимира Кара-Мурзы и немедленно освободить его из СИЗО. Петицию подписали более 70 человек: журналисты, правозащитники, политологи, активисты, писатели и оппозиционные политики.



Радио "Свобода"