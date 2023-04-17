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Новости2023.04.17 16:35

SpaceX доставила два произведенных в Литве спутника NanoAvionics

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BNS, LRT.lt 2023.04.17 16:35
Спутник NanoAvionics
Спутник NanoAvionics / NanoAvionics

В рамках миссии Transporter 7 компания SpaceX в субботу запустила в космос два спутника литовского производства Kongsberg NanoAvionics (NanoAvionics).

Спутники стартовали с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии и были запущены на высоту 500 километров, говорится в сообщении компании, опубликованном в понедельник.

Два запущенных спутника, DEWASAT 1 и DEWASAT 2, являются частью программы Space-D Дубайского управления электроэнергетики и водоснабжения (DEWA) и будут использоваться для мониторинга электросети Дубая, которая будет обслуживать парк солнечных батарей.

Спутник NanoAvionics
Спутник NanoAvionics / Bendrovės archyvo nuotr.

В 2022 году компания NanoAvionics вывела на орбиту 15 спутников, в этом году в космос будет запущено еще шесть. Также в декабре прошлого года компания открыла в Вильнюсе новый центр сборки спутников и космических миссий.

В настоящее время в компании работает 275 сотрудников.

Спутник NanoAvionics
Спутник NanoAvionics
# Литва
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