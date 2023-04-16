Композитор Раймонд Паулс удостоен ордена литовского Фонда согласия

По сообщению программы LRT «Панорама», выдающийся латвийский композитор 87-летний Раймонд Паулс награжден орденом литовского Фонда согласия.

Маэстро награжден за упрочение творческих связей Литвы с Латвией, а также за вклад в согласие между балтийскими народами.

«Отношения с Литвой всегда были очень хорошими, они вызывают добрые и теплые воспоминания», - сказал Р. Паулс.

На протяжении почти трех десятилетий Фонд согласия награждает людей, чья профессиональная деятельность и жизнь способствуют гармонии.

По словам основателя Фонда согласия Юлюса Казенаса, в творчестве этого латышского композитора всегда акцентировались мир и единство, что сегодня особенно актуально в условиях войны в Украине.

Р. Паулс сочинил более 500 песен, создал шесть мюзиклов, музыку ко множеству фильмов.