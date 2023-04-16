Naujienų srautas

Российская пропаганда
Новости 26 мин. назад

Кремль снова распространяет дезинформацию о биооружии в Украине

Раймонд Паулс
Новости 1 ч. назад

Композитор Раймонд Паулс удостоен ордена литовского Фонда согласия

Бегство россиян от мобилизации в Грузию
Новости 1 ч. назад

За последний год граждане России купили в Грузии более 6700 квартир

Матвей Ганапольский
Новости 2 ч. назад

Мухи в янтаре. Матвей Ганапольский – о военной сути

Книги Джоан Роулинг остаются популярными даже через четверть века после выхода "Гарри Поттера и философского камня". Вокруг них появилась целая "Поттер-индустрия", в которую вскоре должен влиться и новый сериал
Новости 2 ч. назад

HBO снимет сериал о Гарри Поттере. Джоан Роулинг будет следить за соответствием тексту

Юпитер
Новости 2 ч. назад

Евросоюз запустил первую за 12 лет миссию к Юпитеру

Людмила Улицкая
Новости 3 ч. назад

Людмила Улицкая стала лауреатом премии мира имени Ремарка

Алексей Резников
Новости 3 ч. назад

"Денацификация России". Министр обороны Украины назвал пять принципов стабильности в регионе

Михаил Саакашвили
Новости 3 ч. назад

Саакашвили назвал Навального "будущим президентом России"

Война России против Украины
Новости 3 ч. назад

Журналисты подтвердили гибель более 20 тысяч российских солдат в Украине

Гитанас Науседа и Ингрида Шимоните
Новости 3 ч. назад

Руководители страны поздравили православную и старообрядческую общины Литвы с праздником Пасхи

Пасхальная служба на литовском языке, организованная духовенством Вселенского Константинопольского патриархата
Новости 4 ч. назад

В Вильнюсе состоялась единственная в Литве православная ночная служба на литовском языке

Рита Милюте
Новости 4 ч. назад

Рита Милюте. Дети войны на войне играют в войну

Андрей Десницкий
Новости 5 ч. назад

Ученый-библеист Андрей Десницкий: Вильнюс – это такая «хоббитания»

Литовско-белорусская граница
Новости 5 ч. назад

Литва, Польша и Латвия ожидают роста числа мигрантов со стороны Беларуси

Владимир Селявко
Новости 5 ч. назад

«Муки рождения – это муки, но они – рождение». Новая колея отца Владимира

Новости2023.04.16 12:20

Композитор Раймонд Паулс удостоен ордена литовского Фонда согласия

B
BNS 2023.04.16 12:20
Раймонд Паулс
Раймонд Паулс / Shutterstock

По сообщению программы LRT «Панорама», выдающийся латвийский композитор 87-летний Раймонд Паулс награжден орденом литовского Фонда согласия.

Маэстро награжден за упрочение творческих связей Литвы с Латвией, а также за вклад в согласие между балтийскими народами.

«Отношения с Литвой всегда были очень хорошими, они вызывают добрые и теплые воспоминания», - сказал Р. Паулс.

На протяжении почти трех десятилетий Фонд согласия награждает людей, чья профессиональная деятельность и жизнь способствуют гармонии.

По словам основателя Фонда согласия Юлюса Казенаса, в творчестве этого латышского композитора всегда акцентировались мир и единство, что сегодня особенно актуально в условиях войны в Украине.

Р. Паулс сочинил более 500 песен, создал шесть мюзиклов, музыку ко множеству фильмов.

# Культура
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Российская пропаганда
27 мин. назад

Кремль снова распространяет дезинформацию о биооружии в Украине

Бегство россиян от мобилизации в Грузию
1 ч. назад

За последний год граждане России купили в Грузии более 6700 квартир

Матвей Ганапольский
2 ч. назад

Мухи в янтаре. Матвей Ганапольский – о военной сути

Книги Джоан Роулинг остаются популярными даже через четверть века после выхода "Гарри Поттера и философского камня". Вокруг них появилась целая "Поттер-индустрия", в которую вскоре должен влиться и новый сериал
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

HBO снимет сериал о Гарри Поттере. Джоан Роулинг будет следить за соответствием тексту

Юпитер
2 ч. назад

Евросоюз запустил первую за 12 лет миссию к Юпитеру

Людмила Улицкая
3 ч. назад

Людмила Улицкая стала лауреатом премии мира имени Ремарка

Алексей Резников
3 ч. назад

"Денацификация России". Министр обороны Украины назвал пять принципов стабильности в регионе

Михаил Саакашвили
3 ч. назад

Саакашвили назвал Навального "будущим президентом России"

Война России против Украины
3 ч. назад

Журналисты подтвердили гибель более 20 тысяч российских солдат в Украине

Гитанас Науседа и Ингрида Шимоните
3 ч. назад

Руководители страны поздравили православную и старообрядческую общины Литвы с праздником Пасхи

Андрей Десницкий
5
2023.04.16 08:59

Ученый-библеист Андрей Десницкий: Вильнюс – это такая «хоббитания»

5
Пасхальная служба на литовском языке, организованная духовенством Вселенского Константинопольского патриархата
30
2023.04.16 09:35

В Вильнюсе состоялась единственная в Литве православная ночная служба на литовском языке

фотогалерея
30
Христианские паломники с Благодатным огнем в Храме Гроба Господня. 15 апреля 2023 года
2023.04.15 22:56

Православные христиане встречают Пасху в Иерусалиме в условиях жестких полицейских ограничений

Литовско-белорусская граница
2023.04.16 08:59

Литва, Польша и Латвия ожидают роста числа мигрантов со стороны Беларуси

Гитанас Науседа и Ингрида Шимоните
2023.04.16 10:11

Руководители страны поздравили православную и старообрядческую общины Литвы с праздником Пасхи

Владимир Селявко
13
2023.04.16 08:40

«Муки рождения – это муки, но они – рождение». Новая колея отца Владимира

13
Михаил Саакашвили
2023.04.16 10:45

Саакашвили назвал Навального "будущим президентом России"

Рита Милюте
2023.04.16 09:35

Рита Милюте. Дети войны на войне играют в войну

Алексей Резников
2023.04.16 10:48

"Денацификация России". Министр обороны Украины назвал пять принципов стабильности в регионе

Александр Маликов и Гитис Иванаускас в спектакле Леры Сурковой по пьесе Михаила Дурненкова «Война еще не началась»
2023.04.16 08:30

Спектакль «Война еще не началась» из Риги покажут в Паневежисе