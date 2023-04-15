Православные христиане встречают Пасху в Иерусалиме в условиях жестких полицейских ограничений

Тысячи православных христиан и паломников со всего мира заполнили в субботу Старый город Иерусалима, чтобы принять участие в церемонии схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня.

В этом году религиозные мероприятия в городе проходят в условиях усиленного патрулирования израильской полиции, что вызвало недовольство со стороны церквей.

Израильская полиция значительно ограничила доступ на мероприятия, ссылаясь на соображения безопасности. В отличие от предыдущих лет, когда у Храма Гроба Господня собиралось до 10000 верующих, в этом году внутрь было допущено только 1800 человек, и еще 1200 - снаружи. Дополнительные контрольно-пропускные пункты в Старом городе также ограничили доступ к территории вокруг этой церкви.

В течение последних недель Израиль повысил боеготовность своей полиции в Старом городе, который часто становится очагом насилия.

Представители церквей заявили, что не будут следовать требованиям полиции, которые они рассматривают как часть усилий по вытеснению местной христианской общины.

Местные правоохранительные органы также подверглись критике за отсутствие мер ограничений в переполненном еврейском месте паломничества на севере Израиля после того, как в 2021 году в результате давки там погибли 45 человек.

Израильская полиция в субботу установила барьеры на пунктах доступа к Храму Гроба Господня, пропуская только тех, у кого есть специальные разрешения.

Православное духовенство и монахини со свечами в руках ожидают схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. 15 апреля 2023 года / фото AP

В течение утренних часов в Храм Гроба Господня стекались верующие, как местные, так и иностранные, молитвенные песнопения соперничали с колокольным звоном и музыкой марширующих оркестров.

«Это наш праздник, и мы должны чувствовать себя комфортно во время празднования, без баррикад и насилия в отношении женщин, молодежи и детей», - сказала местная жительница Кристина Курт.

Многие страны мира не признают аннексию Восточного Иерусалима, включающего обнесенный стеной Старый город и его святые места, присоединенные Израилем после ближневосточной войны 1967 года. Израиль считает Иерусалим своей вечной и неделимой столицей.

Палестинцы хотят видеть Восточный Иерусалим столицей своего будущего независимого государства на оккупированном Западном берегу и в секторе Газа. Храм Гроба Господня находится в самом центре христианского квартала Старого города в Восточном Иерусалиме.

После нескольких часов ожидания церемония достигает кульминации, когда иерусалимский патриарх выходит из запечатанной пустой гробницы с зажженной свечой - таинственный акт, который считается чудом Страстной субботы и предшествует православному пасхальному воскресенью. Затем огонь раздается всем верующим, собравшимся в затемненной церкви и за ее пределами.

Голос Америки