Спектакль «Война еще не началась» из Риги покажут в Паневежисе

16 апреля в Паневежисе покажут спекталь «Война еще не началась» по пьесе Михаила Дурненкова. Название пьесы отсылает нас к событиям 2014 года, когда весь мир не смог признать начавшуюся российскую агрессию на востоке Украины реальной войной.

Зачем спектакли нужно показывать в других городах и даже странах? Эта практика театра с самых давних времен, средневековый театр вообще существовал исключительно в виде передвигающегося по дорогам коллектива, который мог исполнять и комедии, и трагедии — по вкусам разных зрителей. В пьесе «Гамлет» такой театр приезжает в королевский дворец и по просьбе Гамлета играет спектакль с сюжетом, похожим на то, что происходило в жизни королевской семьи. Подобный принцип существует в Великобритании — спектакли ставятся в каком-то театре на короткий период времени, а затем путешествуют с показами по разным городам. Во Франции есть практика со-продюсирования в независимых компаниях (собирающих актеров на один спектакль) — когда множество театров из разных городов, или фестивалей участвуют в репетициях и подготовке премьеры, а затем график показов рассчитан так, чтобы показать новую работу у всех, кто помог компании сделать спектакль.

В странах Балтии есть разная практика — но она в основном касается гастролей внутри своей страны. В Литве такие театры, как ОКТ (Городской театр Вильнюса — Театр Оскараса Коршуноваса) или Kitas Kampas — независимая компания актеров, играющая спектакли в формате импровизации, постоянно путешествуют в разные города.

В Эстонии существует практика летних спектаклей — когда театры специально создают спектакли для показа в короткий временной промежуток летних каникул, выезжая в небольшие деревни и играя практически на свежем воздухе.

В Латвии много путешествуют по городам детские спектакли — благодаря программе «Школьная сумка», поддерживаемые финансово для того, чтобы школьники не только в крупных городах, где есть театры, могли приобщиться к этому искусству.

Зачем частная продюсерская компания из Риги возит свои спектакли в Литву?

Во-первых, спектакли, которые наша компания возила и показывала уже в Вильнюсе и Клайпеде, созданы по пьесам драматургов Ивана Вырыпаева и Михаила Дурненкова, которые сейчас запрещены в России за антивоенную позицию, и играются на русском языке. Таких спектаклей не так много и в Латвии, и в Литве, которые говорят о событиях сегодняшнего дня, о проблемах людей и попытках найти ответы на самые важные вопросы. Иван Вырыпаев очень популярен в Литве, его переводят и играют в разных театрах, и в феврале в Национальном театре драмы Литвы прошла премьера в его постановки.

Пьесы Михаила Дурненкова переведены на эстонский, финский, немецкий языки и также играются в разных странах. Но на русском языке, возможно, два спектакля в репертуаре продюсерской компании KATLZ из Риги, — это единственные тексты этих авторов, исполняемые в оригинале в настоящее время.

Гуна Зариня и Александр Маликов в спектакле Леры Сурковой по пьесе Михаила Дурненкова «Война еще не началась» / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Спектакль по пьесе Михаила Дурненкова «Война еще не началась» (TWHYS — по сокращению английского написания названия) был поставлен режиссером Лерой Сурковой (уроженкой Латвии, выпускницей «латышского курса Олега Табакова) 4,5 года тому назад, с участием двух звезд театра: латышской актрисы Гуны Зарини, для которой возможность играть на русском языке — профессиональная задача и большой интерес, поскольку она училась в Санкт-Петербургской академии и потом вошла в состав самого известного театра Латвии — «Нового Рижского театра», и литовского актера Гитиса Иванаускаса, который много раз был с гастролями театра Коршуноваса в России, но никогда не играл на русском языке.

Третий актер в этом спектакле — Александр Маликов, приехавший работать в Рижский русский театр много лет назад, и ставший за это время уже популярным актером (недавняя его роль в спектакле «Гамлет» стала одной из самых примечательных работ в рижском театре).

Весной 2019 года, когда TWHYS был показан на малой сцене Национального театра Литвы, посмотреть работу своих коллег пришли многие известные актеры Литвы.

Сокращенное название пишется на английском языке, так как первая постановка этой пьесы была в Шотландии, для небольшого театрального проекта, заказавшего пьесу драматургу. Через год после той премьеры, театр в Плитмуте (Великобритания) заинтересовался пьесой, попросил Дурненкова дописать еще несколько новелл, и постановка была осуществлена в мае 2016 года. А еще через полтора года новая версия была реализована в одном из театров Лондона.

В Паневежисе эта пьеса была поставлена как эксперимент польским режиссером Томасом Лещинским в Драматическом театре имени Мильтиниса на литовском языке.

В это воскресенье, 16 апреля, спектакль можно будет увидеть на русском (с литовскими титрами). Для рижской версии драматург разрешил использовать еще одну свои пьесу, написанную когда-то в лаборатории центра Андрея Сахарова в Москве (ныне закрытом властями РФ), и один монолог был написан специально для актрисы Гуны Зарини.

Гитис Иванаускас в спектакле Леры Сурковой по пьесе Михаила Дурненкова «Война еще не началась» / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

В спектакле несколько отдельных новелл, в каждой из которых угадывается настоящее время, и люди, некоторые из которых делают вид, что вокруг ничего не происходит, некоторые прикладывают все возможные усилия, чтобы сохранить нормальность жизни, а кто-то из героев попадает в ситуации, когда невозможно оставаться равнодушным.

Название пьесы «Война еще не началась» отсылает нас к событиям 2014 года, когда весь мир не смог признать начавшуюся российскую агрессию на востоке Украины реальной войной.

Год назад актеры спектакля собрались и решили продолжать играть спектакль, несмотря на изменившиеся обстоятельства и трагедию в Украине. В Риге на спектакль регулярно приглашаются украинские граждане, приехавшие в Латвию за время войны.

Нам очень важно продолжать играть этот спектакль и показывать его разным зрителям. Именно поэтому мы едем в Паневежис, а потом планируем и другие города Литвы и Латвии.

Новая газета - Балтия