Минюст Грузии: результаты анализов исключают отравление Саакашвили

Алексей Навальный призвал власти Грузии освободить осужденного экс-президента.

Анализы, сделанные в немецкой лаборатории, не подтвердили отравления осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом заявил глава грузинского Минюста Рати Брегадзе.

«Как выяснилось, все металлы в крови, к которым апеллировала сторона заключенного Саакашвили, – в абсолютной норме. Соответственно, отравление какого-либо рода исключено», – заявил глава грузинского Минюста.

Брегадзе повторил позицию грузинских властей в отношении того, что Саакашвили якобы намеренно не принимает пищу, занимается членовредительством и пытается «любым способом незаконно выйти на свободу».

Тем временем адвокаты Саакашвили заявляют, что при токсикологическом исследовании образца волос экс-президента в американской лаборатории были обнаружены ртуть и другие тяжелые металлы, в том числе барий и таллий, в объемах, превышающих норму. Это дало основание семье Саакашвили утверждать, что он был отравлен в тюрьме.

В партии Саакашвили «Единое национальное движение» заявили, что не доверяют анализам, результаты которых огласил Министр юстиции, и считают заявления грузинских властей по поводу Михаила Саакашвили «политически мотивированными».

При этом в оппозиционной партии «Лело» отметили, что независимо от того, был ли экс-президент отравлен или нет, ответственность за его ухудшающееся здоровье несут власти страны.

Примечательно, что согласно отчету группы врачей, созданной Омбудсменом Грузии для мониторинга ситуации, в период с 19 февраля по 2 апреля, состояние здоровья экс-президента ухудшилось.

Согласно последнему заключению консилиума, у Саакашвили саркопения (потеря скелетной мышечной массы и функции мышц), тяжелая кахексия 4 стадии, критическое падение ортостатического давления с нарушением координации, невропатия, «значительное ухудшение» психических функций, депрессия.

«В настоящее время перемещение пациента без надзора опасно, так как очень высок риск падения, повреждения/переломов тела. В случае развития последнего ресурс кахексического органа по заживлению раны или перелома очень низок, что приведет к каскадному развитию других критических осложнений с высокой вероятностью летального исхода», – говорится в заключении консилиума, опубликованном 4 апреля.

Ранее грузинский суд ответил отказом на ходатайство адвокатов Саакашвили о его освобождении и/или об отсрочке отбывания наказания из-за критического состояния здоровья.

После этого адвокаты направили иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с аналогичным требованием.

«Надеемся, что Страсбургский суд рассмотрит этот вопрос в правовом, гуманитарном разрезе и примет соответствующее решение. Естественно, невозможно предсказать, каким будет содержание этого решения. Это очередной шаг и попытка спасти жизнь и здоровье Михаила Саакашвили», – заявили в партии Саакашвили «Единое национальное движение».

Тем временем, 12 апреля в Варшаве было объявлено о присуждении Михаилу Саакашвили премии «Прометей», учреждённой в честь погибшего президента Польши Леха Качиньского. Премия присуждается “за вклад в борьбу за свободу”.

«Я хотела бы пообещать ему, что мы сделаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить ему лечение в Польше или в другой стране. Мы продолжим оказывать давление на правительство Грузии, чтобы это произошло», – заявила депутат Европарламента, а в прошлом министр иностранных дел Польши Анна Фотыга, которая входила в состав комитета по присуждению премии.

Две недели назад Михаила Саакашвили наградили премией имени норвежского политика, со-основателя Консервативной партии Норвегии Сьюра Линдебрекке. Саакашвили отметили за его вклад в продвижение прав человека, политических и экономических свобод и демократических институтов.

Признание заслуг Саакашвили в мире вызывает раздражение у грузинских властей. Так, реагируя на новость о норвежской награде, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибег к сравнению отбывающего наказание экс-президента с норвежцем Андерсом Брейвиком, осужденным за акты массового терроризма.

С призывом проявить милосердие и позволить Саакашвили покинуть тюрьму «во благо страны и шага к примирению нации» обратился к грузинским властям и находящийся в заключении российский оппозиционер Алексей Навальный. При этом Навальный пишет, что не знаком и никогда не встречался с Саакашвили, а также не знаком ни с кем из его команды, и что его «никто не просил писать этот пост».

«Саакашвили очень болен, и все разговоры про симуляцию – ерунда. Поверьте, тюрьма высасывает здоровье из любого и с огромной скоростью. Выпустить его на лечение с отсрочкой приговора или сделать нечто в этом роде, что позволит сторонам соблюсти закон и сохранить лицо, – это было бы самое правильное», – говорится в послании Навального, опубликованном 13 апреля на его странице в «Твиттере».

В то же время Навальный извиняется перед грузинами за свои высказывания, сделанные во время российско-грузинской войны 2008 года. В частности, тогда он предлагал выдворять из России грузин, которых называл тогда «грызунами».

«За это я извинялся и извиняюсь снова, знаю, что в связи с этим мое мнение в Грузии имеет не так много веса», – написал осужденный российский оппозиционер.

Напомним, что Михаил Саакашвили, находившийся в розыске, тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года и был арестован 1 октября. До этого тбилисский суд вынес заочный приговор экс-президенту по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Саакашвили утверждает, что все обвинения против него политически мотивированы и что он является «узником Путина».

Голос Америки