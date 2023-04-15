Международные правозащитники требуют немедленно освободить Владимира Кара-Мурзу

Human Rights Watch считает, «те, кто стоит за позорным фарсом преследования Кара-Мурзы, несут личную ответственность за свою роль в этом вопиющем отказе в правосудии, и должны понести дополнительные санкции и наказание за свои действия».

В пятницу международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) выступила с обращением по поводу предстоящего вынесения приговора 17 апреля одному из лидеров российской оппозиции Владимиру Кара-Мурзе.

«Российские власти должны немедленно и безоговорочно освободить Кара-Мурзу, незаконно задержанного в прошлом году, а также других мирных гражданских и политических активистов, незаконно задержанных в России», — говорится в заявлении HRW.

6 апреля прокурор запросил суд приговорить Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы по совокупности обвинений в государственной измене, распространении «ложной информации» о действиях Вооруженных сил РФ и причастности к «нежелательной организации», заявив, что что Кара-Мурза был «врагом и должен быть наказан». Суд проходил в закрытом режиме, но адвокаты Кара-Мурзы смогли пообщаться со СМИ.

Директор HRW по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон подчеркивает, что «Владимир Кара-Мурза был задержан, привлечен к уголовной ответственности и ему грозит чудовищный тюремный срок не более чем за то, что он громко возвысил свой голос и голоса других людей в России, не согласных с Кремлем, войной на Украине и эскалацией репрессий внутри России».

Уильямсон считает, что «преследование Кремлем Кара-Мурзы, являющееся частью усилий Кремля по деморализации и подавлению гражданской активности, должно быть осуждено самым решительным образом».

HRW заявляет, что обвинения Кара-Мурзе основаны на многочисленных репрессивных поправках к российскому законодательству, которые были внесены за последнее десятилетие и которые дают возможность властям преследовать критиков правительства за законные политические выступления или активную деятельность.

«Все выдвинутые против Кара-Мурзы обвинения являются необоснованными и представляют собой вопиющее преследование за совершенно мирное осуществление им свободы слова», отмечает HRW. 3 марта правительство США ввело санкции против шести человек, включая трех судей, за их роль в незаконном задержании Кара-Мурзы.

HRW напоминает, что в своем последнем слове в суде, Кара-Мурза сравнил обвинения против себя с риторикой сталинского Большого террора 1930-х годов. Он отверг выдвинутые обвинения и заявил, что готов повторить все слова, за которые его судят. «Я не только ни в чем не раскаиваюсь, я горжусь этим, – сказал он суду, – высказываниями против войны на Украине, многолетней борьбой с диктатурой Владимира Путина, содействием принятию персональных международных санкций по закону Магнитского в отношении нарушителей прав человека».

Здоровье Кара-Мурзы резко ухудшилось в заключении. В марте он не смог присутствовать на судебном заседании из-за полинейропатии, состояния, поражающего несколько периферических нервов одновременно. Его адвокат считает, что это последствия двух тяжелых отравлений, которые Кара-Мурза пережил в 2015 и 2017 годах. Журналисты-расследователи Bellingcat считают, что эти отравления, скорее всего, были организованы ФСБ России и российские власти никогда не расследовали ни одно из покушений на убийство Кара-Мурзы.

HRW отмечает, что «Кара-Мурза – давний сторонник демократических ценностей и ярый противник нынешнего российского правительства и полномасштабного российского вторжения в Украину. Он выступал перед политическими органами по всей Европе, в США и на многих международных и межправительственных форумах, включая Организацию Объединенных Наций».

В заявлении HRW подчеркивается, что Кара-Мурза был ключевой фигурой в принятии Закона Магнитского в США, по которому вводятся санкции против российских чиновников, виновных в нарушении прав человека в России. Глобальный закон Магнитского, предусматривает специальный режим санкций для нарушителей прав человека во всем мире.

HRW цитирует слова Евгении Кара-Мурзы, которая назвала преследование мужа – актом мести, а суд над ним – кафкианским, отметив, что адвокатам Владимира было запрещено представлять доказательства в суде. Требование прокурора приговорить Владимира к 25 годам тюрьмы, Евгения Кара-Мурза назвала актом устрашения его семьи и всех россиян, выступающих против Кремля.

«Если его признают виновным по любому из этих обвинений, приговор станет еще одной возмутительной судебной ошибкой в отношении мирного политического оппонента кремлевского режима, – заявил Директор HRW по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон. – Те, кто стоит за этим позорным фарсом, несут личную ответственность за свою роль в этом вопиющем отказе в правосудии и должны понести дополнительные санкции и наказание за свои действия».

Голос Америки