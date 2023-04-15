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Новости2023.04.15 10:00

Экспорт российской нефти в марте стал рекордным за последние три года

РC
Радио «Cвобода» 2023.04.15 10:00
Российская нефть
Российская нефть / Shutterstock.com

Экспорт российской нефти в марте 2023 года вырос до самого высокого уровня за три года, несмотря на западные санкции. Однако доходы от него резко снизились. Об этом сообщило в ежемесячном обзоре Международное энергетическое агентство.

По данным МЭА, к февралю общие отгрузки российской нефти выросли до восьми миллионов баррелей в сутки, а объемы поставок – до трёх миллионов. Это позволило увеличить выручку за месяц до почти 13 миллиардов долларов. Однако это на 43% меньше по сравнению с мартом прошлого года.

Аналитики агентства ожидают, что к концу 2023 года мировой спрос на нефть достигнет рекордных 102 миллионов баррелей в сутки. По прогнозу МЭА, до 90% роста обеспечит Китай, который отменил все коронавирусные ограничения. Сокращения добычи, объявленные ОПЕК+ в тот же период, приведут к снижению мировых поставок на 400 тысяч баррелей в сутки, а рост добычи странами, не входящими в картель, не компенсирует снижение совокупного показателя, отмечают аналитики МЭА.

В начале апреля Россия до конца года продлила добровольное сокращение добычи нефти на полмиллиона баррелей в сутки. На столько же с мая решила снизить производство Саудовская Аравия. Уменьшить добычу пообещали и другие участники ОПЕК+, что в сумме приведёт к снижению добычи более чем на полтора миллиона баррелей в сутки.

Отраслевые запасы стран – участниц Организации экономического сотрудничества и развития, по данным агентства, в январе достигли 2,8 миллиарда баррелей, что стало самым высоким показателем с июля 2021 года.

Перечисленные факторы способны привести к возникновению значительного дефицита предложения во второй половине 2023 года и росту цены на нефть в период повышенной экономической неопределенности, считают аналитики МЭА.

Цены нефти резко выросли после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Они достигали отметки 130 долларов за баррель. Однако в марте этого года на фоне опасений, что мировой банковский кризис ударит по спросу, упали до 70 долларов за баррель, что стало самым низким уровнем за последние 15 месяцев, отмечает Reuters.

В начале февраля западные страны ввели практически полное эмбарго на российский нефтяной экспорт, а также установили предельную цену на российскую нефть в $60 за баррель, чтобы помешать России получать больше доходов для финансирования войны в Украине.

В начале марта Министерство финансов России сообщило, что нефтегазовые доходы России в январе и феврале этого года снизились почти наполовину в сравнении с тем же периодом прошлого года. Причиной такого снижения является падение цен на нефть марки Urals и резкое сокращение экспорта природного газа. В целом доходы бюджета в начале этого года на 25 процентов меньше, чем в прошлом.

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
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