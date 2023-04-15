Правящие партии не едины по поводу вето Науседы, расхождения во мнениях есть и в оппозиции

Правящие партии в Сейме разошлись во мнениях по поводу предложений президента об унификации ограничений для белорусских и российских граждан в связи с войной в Украине: консерваторы и представители Партии свободы рассматривают возможность отклонить вето президента, в то время как либералы склонны его поддержать.

Оппозиция также разделилась по вопросу вето, наложенного в пятницу Гитанасом Науседой на так называемый законопроект о национальных санкциях.

Для преодоления президентского вето в Сейме необходим минимум 71 голос "за".

"Прискорбно, что президент не прислушался ни к призыву лидера демократической Беларуси Светланы Тихановской, ни к взвешенной позиции Сейма Литвы. Хочется верить, что Сейм будет придерживаться своей позиции", - сказал в комментарии BNS лидер Союза Отечества - Христианских демократов Литвы, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Габриэлюс Ландсбергис / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Представитель консерваторов и председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас сказал, что хотел бы еще ознакомиться с предложениями президента, но убежден, что вето президента "не имеет особых перспектив" в парламенте.

Глава фракции Свободы Витаутас Миталас также настаивал на том, что его товарищи будут придерживаться "того голосования, которое состоялось при принятии закона в Сейме".

"В законе зафиксировано, что для белорусских граждан этот порядок остается неизменным, и я не вижу причин, почему мы должны занимать более жесткую позицию", - сказал он.

Витаутас Миталас / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Глава фракции Либерального движения Эугениюс Гентвилас сказал, что не удивлен вето президента, так как считает, что Беларусь также является страной-оккупантом. Поэтому он сказал, что призовет фракцию поддержать предложения Науседы, и предположил, что "скорее всего, расхождения мнений во фракции не будет".

Представитель оппозиционной фракции Литовского союза "аграриев" и "зеленых", зампредседателя комитета по национальной безопасности и обороне Дайнюс Гайжаускас считает позицию главы государства более понятной. По его словам, для белорусских граждан не должно быть никаких оговорок, потому что обе страны являются агрессорами.

Глава Фракции демократов "Во имя Литвы" Альгирдас Буткявичюс также заявил, что и для россиян, и для белорусов должны быть одинаковые условия.

Альгирдас Буткявичюс / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Между тем, председатель оппозиционной Партии труда Андрюс Мазуронис сказал, что не согласен с позицией главы государства, и сомневается, что ее поддержит парламентская фракция трудовиков.

По его мнению, приравнивать белорусов к гражданам России "немного слишком смело".

В пятницу президент Науседа наложил вето на так называемый закон о национальных санкциях, предлагая Сейму унифицировать ограничения в отношении российских и белорусских граждан.

Гитанас Науседа / P. Peleckio/BNS nuotr.

Как сообщили президентском ведомстве, Науседа поддерживает цель закона о введении санкций против граждан России и Беларуси в связи с военной агрессией этих стран против Украины, но отмечает, что "нет никакого основания для введения разного правового регулирования в отношении граждан двух государств-агрессоров", и поэтому предлагает применять "единые ограничительные меры".

Согласно предложению Науседы, Литва в течение года не будет принимать заявлений о выдаче временного вида на жительство как от российских, так и от белорусских граждан, если только в этом не посредничает уполномоченное правительством ведомство или если у этих граждан уже есть виза, вид на жительство в Литве или другом государстве Европейского союза (ЕС).

Кроме того, белорусы, прибывающие в Литву через внешнюю границу ЕС, как и россияне, будут подвергаться дополнительной индивидуальной детальной проверке на основании угрозы, которую их прибытие представляет для национальной безопасности, общественного порядка, государственной политики, внутренней безопасности, здоровья населения или международных отношений.

Это ограничение не будет распространяться на лиц, имеющих вид на жительство в ЕС, странах Шенгенской зоны, обладателей виз, дипломатов, лиц, прибывших по гуманитарным причинам, и сотрудников транспортных компаний.

По предложению президента, россияне и белорусы, не имеющие вида на жительство в Литве, в течение года не смогут приобретать недвижимость.

Вильнюс / E.Blaževič/LRT nuotr.

Науседа предлагает добавить в закон еще одну санкцию. Согласно ей, граждане России и Беларуси, признанные судами виновными в нарушении международных санкций или ограничительных мер, будут считаться угрозой национальной безопасности, общественному порядку и здоровью людей.

В начале апреля Сейм принял закон о введении ограничительных мер в ответ на военную агрессию против Украины.

В дополнение к вышеупомянутым национальным санкциям, с начала мая этого года до мая следующего года россияне и белорусы не смогут ввозить в Литву и вывозить из нее украинские гривны, а их заявления на получение электронного статуса резидента и литовских виз не будут приниматься, если не вмешается министерство иностранных дел Литвы.

Проживающая в Вильнюсе лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская просила смягчить ограничения для белорусов.

Светлана Тихановская / E. Blaževič/ LRT nuotr.

По данным департамента миграции, на начало этого года в Литве проживало почти 49 тыс. белорусских граждан. Многие из них приехали, спасаясь от репрессий режима Александра Лукашенко.

Закон о национальных санкциях был принят в связи с тем, что в начале мая истекает срок действия парламентской резолюции о введении чрезвычайного положения на российско-белорусской границе. В нем содержатся некоторые ограничения, которые были перенесены в закон.