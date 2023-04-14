Литва вручила Беларуси ноту в связи нарушениями границы – МИД

В пятницу Литва вручила Беларуси ноту решительного протеста в связи с неоднократными нарушениями границы.

По сообщению Министерства иностранных дел, в МИД был вызван представитель посольства Беларуси в Литве, которому была вручена нота о нарушении государственной границы Литовского государства белорусским пограничником в среду.

"В ноте Министерство иностранных дел Литовской Республики настоятельно потребовало от Республики Беларусь как можно скорее дать объяснение случившемуся и принять все необходимые меры для того, чтобы подобные инциденты не повторились в будущем", - говорится в сообщении.

Как сообщила Служба охраны государственной границы Литвы, белорусский пограничник вступил на территорию Литвы, когда пять пограничников находились на патрулировании у себя в стране вблизи Швенчёнского района.

По словам пресс-секретаря службы Гедрюса Мишутиса, он на несколько секунд "зашел на литовскую территорию на расстояние около метра".

Это первый случай в этом году, когда белорусский пограничник пересек литовскую границу, но в 2021 году были и другие такие случаи.

В связи с инцидентом начато досудебное расследование.