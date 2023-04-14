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Новости2023.04.14 12:26

Правительство Украины запретило спортсменам соревноваться с россиянами

РC
Радио «Cвобода» 2023.04.14 12:26
Олимпийские кольца
Олимпийские кольца / AP nuotr.

Правительство Украины запретило спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами. Приказ министерства молодёжи и спорта опубликовал в своем телеграм-канале депутат Верховной рады, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

В тексте говорится, что украинские спортивные федерации будут лишены статуса национальных, если позволят своим спортсменам участвовать в соревнованиях, где выступают спортсмены из России или Беларуси. Чиновники минспорта должны отзывать делегации с таких соревнований.

Из текста может следовать, что речь идёт про выступления украинской сборной, а не индивидуальных спортсменов под украинским флагом. Подробнее это не разъяснено. Российские и белорусские сборные до олимпийских соревнований не допущены ни в каком виде.

В марте министр кабинета министров Украины Олег Немчинов заявлял, что запрет коснётся всех украинских спортсменов. "Приняли протокольное решение, что мы участвуем только в отборочных соревнованиях, где нет россиян", — заявил он в эфире национального телемарафона.

Решение было раскритиковано Международным олимпийским комитетом. Там в начале апреля заявляли, что оно "только навредит украинскому спортивному сообществу" и поднимает "серьёзные вопросы об автономности украинского спорта".

МОК традиционно запрещает государству прямо вмешиваться в работу спортивных федераций и считает, что участие спортсменов в международных соревнованиях не должно определяться правительствами. Организация пообещала поддержку украинским спортсменам, попавшим под ограничения за желание выступать на соревнованиях.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. В марте МОК рекомендовал допустить их до соревнований в нейтральном статусе, решение вызвало резкую критику в нескольких европейских странах.

Радио "Свобода"

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