Нетрезвый сотрудник посольства Нигерии в Вильнюсе повредил столб

В Вильнюсе сотрудник посольства Нигерии, находясь за рулем пьяным, повредил дорожное покрытие и столб.

Как сообщили в Департаменте полиции, поздно вечером в четверг, в 23:34, поврежденный автомобиль Renault Vel Satis был замечен припаркованным на разделительной полосе на улице Озо.

Кроме того, было установлено, что нарушитель повредил дорожное покрытие и металлический столб на перекрестке.

При выяснении обстоятельств происшествия было установлено, что за рулем автомобиля в состоянии опьянения (2,19 промилле) находится 41-летний сотрудник посольства Нигерии.

В результате полиция составила протокол об административном правонарушении за нарушение правил дорожного движения, а также начала досудебное расследование за вождение в нетрезвом виде.