Федеральная служба безопасности России утверждает, что участником взрыва в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб «военкор» Владлен Татарский, был гражданин Украины по имени Юрий Денисов, который прибыл в Россию транзитом через Латвию.

Спецслужбы РФ полагают, что Денисов является членом «украинской диверсионно-террористической группы» и приехал в Россию по заданию украинских спецслужб для сбора информации о Татарском.

ФСБ также сообщает, что Денисов передал взрывное устройство через посредника петербурженке Дарье Треповой, закамуфлировав его в гипсовый бюст. Суд в Москве отправил Трепову под стражу 4 апреля и обвинил в совершении теракта. ФСБ также заявляет, что Трепова совершила взрыв в Петербурге в результате призывов руководителей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова и Ивана Жданова к подрывной деятельности.

Национальная республиканская армия взяла на себя ответственность за взрыв в кафе Street Food Bar № 1 в Санкт-Петербурге 2 апреля, во время «творческого вечера» Владлена Татарского, в результате которого он погиб, а 40 человек получили ранения.

Однако российские власти утверждают, что убийство было спланировано спецслужбами Украины с привлечением агентов ФБК. Директор ФБК Иван Жданов отрицает свою причастность к теракту и заявляет, что фонд не занимается подрывной деятельностью.



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