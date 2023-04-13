Специалист по детской литературе: "Не только я думаю, что русские авторы не нужны"

"Когда ребенок получает не ту книгу, у него формируется представление о том, что читать неинтересно. Это очень тонкие ситуации - приспособиться, почувствовать", - говорит эксперт по детской литературе Кястутис Урба.

Его критика расширенного списка авторов и произведений, добавленного в обновленную учебную программу по литовскому языку и литературе, вызвала волну возмущения в обществе. Список был отозван. Однако большинство произведений из списка были включены в обновленную программу, так что, по словам Урбы, суть осталась прежней.

Список рекомендованных книг поразил эксперта. Прежде всего, его поразило обилие русских авторов - в нем есть Федор Достоевский, Михаил Лермонтов и другие.

Он также критикует тот факт, что некоторые произведения, по его мнению, неоправданно рекомендуются детям определенного возраста: одни слишком простые, другие слишком сложные. Исследователь детской литературы рассматривал книги, рекомендованные для учащихся 1-10 классов.

Его мнение поддержали представители литературы и образования в общественной сфере.

- На прошлой неделе Национальное агентство по образованию (NŠA) объявило, что отзывает расширенный список авторов и произведений, который вы критиковали.

- Я думаю, что это обманчиво, это способ показать, что мы что-то делаем, в то время как на самом деле список стал невидимым. В списке, о котором я писал, не было ни объяснений, ни комментариев, поэтому создалось странное впечатление. А теперь ясно, что кто-то вырезал из программы работы, которые там были указаны, и поместил их в беспорядочном виде в этот список. Сейчас он удален, но все эти произведения есть в программе.

Так что проблемы, о которых я говорил, остаются.

Кястутис Урба / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

- В своей критике расширенного списка вы сделали два замечания. Первый — это российские авторы. Почему, на ваш взгляд, их включение в список должно подвергаться критике?

- Часть, касающаяся российских авторов, была преувеличена. Для общественности это попахивает политикой. Кто-то сказал мне: ты против русских? Но я мыслю здраво. Список авторов, предложенный в программе, возможно, был составлен раньше, но программа была утверждена после начала войны. Как же можно не реагировать на это?

Когда представитель Национальной академии наук говорит, что там не советские русские, а диссиденты, писатели XIX века, я могу сказать, что Александр Пушкин - тоже писатель XIX века, но у нас почему-то больше нет Пушкинского музея. Все-таки это агентство - государственное учреждение.

Но, видимо, здесь мы все останемся при своем мнении. Сейчас одни учителя говорят, что, может быть, не хватает русских авторов, другие - что, может быть, они вообще не нужны.

Еще одна вещь, которая кажется мне странной, — это то, что в программу включены русские писатели, которых я тоже изучал в школе. Я закончил школу 50 лет назад. Достоевский, Тургенев, Лермонтов... Если вам нужна русская литература, может быть, стоило найти что-то другое? Ну, да - и Булгаков, и Ахматова всплывают, но в целом это какое-то инертное мышление.

Портрет Ивана Тургенева кисти Ильи Репина (фрагмент) / Wikipedia

Я мыслю связно, как государственный деятель. Директор NŠA сказала, что это мое личное мнение, которое я, наверное, должен держать при себе. Но в данном случае, когда мы говорим о русских писателях, может быть, это не совсем личное мнение, а гражданское, общественное мнение, что эти писатели не нужны.

- Уточню - директор NŠA действительно сказала, что это ваше личное мнение, но подчеркнула, что разные мнения важны. Тем не менее, некоторые задаются вопросами, почему ваше мнение не было учтено до утверждения программы.

- Я сам нахожу это очень интересным. Очевидно, здесь присутствует что-то личное. Агентство по образованию - это учреждение, с которым я начал сотрудничать 40 лет назад, оно меняло названия. У нас было нормальное сотрудничество, мы много чего делали, и я составлял те же списки рекомендованных работ. Я просто критически относился ко многим людям, которые занимались школьной литературой, разработкой учебных программ. Это стало почти частной территорией.

Мне кажется, я хорошо разбираюсь в этой области. Знаете, когда я просмотрел этот список, я нашел только одну книгу, которую я не читал. Другие я читал десять, двадцать раз, потому что преподавал. Я думаю, что область, которая мне очень дорога, попала в руки невежественных людей. Все ошибки, которые я упомянул, они есть, они просто есть.

- Второй аспект, который вы критикуете, заключается в том, что некоторые произведения не соответствуют возрасту ребенка. Почему важно, чтобы литература соответствовала возрасту?

- Я прочитал высказывание уважаемого педагога Миндаугаса Григайтиса на вашем портале. Меня удивило, что он сказал, что нельзя соотносить произведение с возрастом ребенка, потому что дети разные. Сказать так — значит, не сказать ничего.

Ведь существует возрастная психология. Мне совершенно ясно, что цель тех из нас, кто пытается обучить читающего ребенка, - максимально попасть в точку, сделать это интересным. Мы с коллегами, как в библиотеке, так и в Ассоциации IBBY, вывели формулу, когда говорим о развитии читателя: правильная книга в правильное время. Если вы дадите ребенку слишком сложную книгу, она не будет ему интересна. Если вы дадите ему книгу, из которой он уже вырос, ему тоже будет неинтересно.

Поэтому мне непонятно, почему книгу Казиса Якубенаса дают пятиклассникам. "Приключения Оливера Твиста" Чарльза Диккенса - это точно не книга для пятиклассников, как сказано в программе. "Детям" Достоевского - абсолютная скука для современного ребенка и не найдет отклика в сердце ребенка.

А книги сказок - "Лебедь будет царствовать одна", литовские сказки в изложении Йонаса Басанавичюса - архаичны.

Суть литературы в том, чтобы воздействовать на людей. Мы читаем для того, чтобы это нас трогало, формировало. То же самое верно и для детей.

Когда ребенок получает не ту книгу, у него формируется представление о том, что читать неинтересно. Это очень тонкие ситуации - адаптироваться, почувствовать.

Наверное, лучше всего это видно в читающих семьях. В домах моих детей и внуков всегда читали, и сейчас моя первоклассница читает и приходит ко мне за книгами. Но я не хочу идеализировать: есть и подростки, которые читают меньше или не читают вообще.

Мне бы хотелось, чтобы школа способствовала этому, поэтому это должна быть очень хорошая литература. А в учебной программе, в моем понимании, очень много второстепенных вещей. Важных же вещей не так много. (…)