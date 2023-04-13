Через Всемирный банк Литва выделит Украине и Молдове 10 млн евро

Литва пообещала выделить 10 млн евро через специальный финансовый механизм Всемирного банка на восстановление Украины и укрепление устойчивости Молдовы, сообщает Минфин.

«Новый инструмент, созданный Всемирным банком, является важным механизмом для мобилизации донорской поддержки первых более широких проектов реконструкции в Украине, а также для поддержки устойчивости и развития Молдовы, на которую также повлияла война. Литва, продолжая последовательно поддерживать Украину, выделит через эту меру 10 млн евро, которые благодаря Всемирному банку умножатся до 30 млн евро на поддержку реконструкции критической инфраструктуры», - цитируются слова находящейся с визитом в Вашингтоне министра финансов Литвы Гинтаре Скайсте в заявлении казначейского ведомства.

По ее словам, новая мера позволит мобилизовать дополнительные средства на проекты реконструкции в Украине и выделить ресурсы Молдавии, переживающей негативные последствия войны.

В министерстве сообщили, что в рамках весенних встреч Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне Скайсте также встретилась с министром финансов Украины Сергеем Марченко, с которым обсудила экономическую ситуацию в этой стране и финансовую поддержка, в которой она нуждается от международного сообщества в этом и следующем году.

До сих пор Литва выделила более 900 млн евро гуманитарной, финансовой и военной помощи, что составляет 1,3% внутреннего валового продукта (ВВП) страны.

По последней оценке Всемирного банка, общая стоимость реконструкции и восстановления Украины составляет более 411 млрд долларов США.