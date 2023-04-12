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В центре Риги введут ограничение максимальной скорости в 30 км/ч

НГ
Новая газета – Балтия 2023.04.12 17:48
Рига
Рига / Shutterstock

В центре Риги создадут зоны с максимальной допустимой скоростью движения в 30 км/ч. Зона появится на территории между улицами Бривибас, Таллинас, Александра Чака, Марияс и Меркеля.

Установка знаков начнется 13 апреля, работы планируют закончить за неделю.

Зоны с ограничением максимальной скорости начали вводить в 2020 году. В этом году ограничения уже введены на участке ул. Упесциема — от границы Риги до ул. Бергю, на территории между ул. Буллю, Саулгожу, Слокас и Дзирциема, а также на Саркандаугаве.

Новая газета - Балтия

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