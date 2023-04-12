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Новости2023.04.12 15:44

В Коми горничная попыталась поджечь военкомат

РC
Радио «Cвобода» 2023.04.12 15:44
Огонь (ассоциативное фото)
Огонь (ассоциативное фото) / Michael Barth/Unsplash nuotr.

В республике Коми в городе Усинске за попытку поджечь здание военкомата задержали 61-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает ASTRA без ссылки на источник. Информация о попытке поджога также появилась в телеграм-канале Shot.

Речь идёт о военкомате на улице Промышленной, 24. ASTRA пишет, что во вторник жительница города бросила во входную дверь здания два "коктейля Молотова". Её якобы задержал полицейский, дежуривший у пункта отбора. Shot указывает, что пожара не произошло.

Подозреваемую в поджоге издания называют сотрудницей клининговой компании (горничной). По данным Shot, сейчас решается вопрос о возбуждении против неё дела о теракте.

Официального подтверждения этой информации нет.

В день предполагаемой попытки поджога военкомата в Усинске Госдума утвердила закон об электронных повестках. Их юридически уравняли с бумажными.

С начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину и связанной с ней мобилизации в разных городах России участились атаки на здания военкоматов и администраций. Известно как минимум о сорока подобных случаях, в нескольких регионах были возбуждены уголовные дела. В Генштабе России заявили, что случаи поджогов военкоматов будут расцениваться как теракты и наказываться лишением свободы на срок до 15 лет.

Радио "Свобода"

# В мире# Россия
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