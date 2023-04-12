СМИ: треть россиян уже видят условия для нападения на страны Балтии

Примерно 34% россиян видят возможность военных действий против стран Балтии, это следует из опроса российского Института конфликтологии и анализа России (ИКАР), который оказался в распоряжении портала Delfi.

Согласно опросу, на который ссылается портал, 12% респондентов видят "однозначные" условия для вторжения уже сейчас, 22% сказали, что они "более вероятны", 29% - что маловероятны, 17% - что "однозначно" маловероятны, и столько же - затруднились с ответом.

"Согласно опросу, опубликованному Delfi, 54% российских граждан оправдали бы так называемую "специальную военную операцию" против стран Балтии, если бы им угрожало нападение, 16% - если бы в них притеснялось местное русскоязычное население, и 18% - если бы они считали Литву, Латвию и Эстонию нацистскими режимами. 12% поддержали бы вторжение, если бы страны Балтии начали более тесно сотрудничать с Западом. 16% опрошенных россиян не оправдали бы нападение "ни при каких условиях".

На вопрос, при каких условиях они поддержали бы военную операцию по захвату Сувалкского коридора и соединения Калининграда с Беларусью, 49% ответили, что поддержали бы ее, если бы НАТО напало на российский эксклав, 45% - если бы напало на Россию, 26% - если бы стране угрожало НАТО, и 25% - если бы Калининграду угрожал альянс. 24% оправдали бы операцию в случае введения экономической блокады территории, 17% не оправдали бы его ни при каких условиях. Еще 14% опрошенных россиян посчитали бы это адекватным ответом на помощь Запада Украине.

Условия для взятия Сувалкского коридора "определенно" видят 10% респондентов, 22% говорят, что они "скорее есть", 30% - что их "скорее нет" и 22% - что их "точно нет".

"Опрос, полученный компанией Delfi, был проведен с 6 по 19 марта по телефону среди 1600 человек разного возраста и пола в разных регионах России, с погрешностью 2,5%. Опрос является репрезентативным.

Председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас сказал порталу, что опросы, проводимые в авторитарных странах, следует интерпретировать с осторожностью, поскольку страх перед репрессиями означает, что люди не всегда будут раскрыть свое истинное мнение.