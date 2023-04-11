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Новости2023.04.11 16:07

Жители Вильнюса в марте заплатят за отопление на 18% меньше

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ELTA, LRT.lt 2023.04.11 16:07
Отопление
Отопление / D. Umbraso/LRT nuotr.

Счета за отопление клиентов Вильнюсских тепловых сетей за март были примерно на 18% ниже, чем в феврале. Снижение счетов связано с самой низкой ценой на тепло в этом отопительном сезоне и с тем, что месяц был теплее на 3,5 градуса, говорится в пресс-релизе.

В среднем за отопление квартиры площадью 50 кв. м в отремонтированном многоквартирном доме в марте потребители заплатят 42 евро, а в неотремонтированном - 73 евро, по сравнению с 50 евро в отремонтированном доме и 85 евро в неотремонтированном в феврале.

По данным Государственного совета по регулированию энергетики, в марте цена киловатт-часа тепла в Вильнюсе оставалась самой низкой среди крупных городов Литвы и одной из самых низких в Литве - 6,97 цт без НДС. В марте этого года цена на тепло в Вильнюсе снизилась на 30% по сравнению с 9,98 цт/кВтч без НДС в прошлом году.

С конца ноября прошлого года в Вильнюсе для производства тепла наряду с биотопливом и теплом, поставляемым независимыми производителями тепла, использовался низкосернистый мазут. 31 марта он был заменен на более дешевый природный газ. Это изменение вернуло апрельскую цену на тепло к февральскому уровню, и жители столицы платили 7,56 цента/кВтч без НДС, что на 22% дешевле, чем в прошлом году, когда цена на тепло составляла 9,69 цента/кВтч без НДС, говорится в докладе.

Ремонт дома помогает экономить

Одним из факторов, определяющих размер счетов, является количество потребляемого тепла, на которое также влияет энергоэффективность зданий. Жители отремонтированных, энергоэффективных домов тратят на услуги отопления на 40% меньше.

Отопление. Ассоциативное фото
Отопление. Ассоциативное фото / AP nuotr.

"Энергоэффективность многоквартирного дома может уменьшить или увеличить счет за отопление в несколько раз. В марте отопление квартиры площадью 50 кв.м. в отремонтированном доме будет стоить в среднем около 42 евро по сравнению с 73 евро в не отремонтированных домах. По нашим данным, жители самых энергоэффективных домов, построенных с 2014 года, имеют самые низкие счета - в среднем они заплатят около 21 евро", - говорится в сообщении.

Помощь в оплате счетов

В марте более 24 000 жителей могли претендовать на компенсацию стоимости отопления. В этом отопительном сезоне условия для получения компенсации гораздо более благоприятные, поэтому в отдел социальных выплат Вильнюсского городского самоуправления поступило рекордное количество заявлений. Эта ситуация привела к задержке в рассмотрении заявлений, отмечается в докладе.

"Мы знаем, что некоторые клиенты все еще ждут решения о компенсации, поэтому хотим заверить, что как только мы получим информацию о назначенной клиенту компенсации, мы рассчитаем сумму компенсации в соответствии с законодательством за все причитающиеся периоды. В этом случае клиенты увидят на своих счетах переплату, которая будет использована для покрытия будущих платежей или их части", - говорится в докладе.

Вильнюсские тепловые сети также напоминают о возможности отсрочки платежей, при которой после подписания договора с поставщиком тепла и горячей воды клиент может оплатить 50% текущего счета, накопить остаток и оплатить его позже в течение 6 месяцев. Клиентам, ожидающим компенсации, также предлагается воспользоваться этой возможностью.

Отопление
Отопление. Ассоциативное фото
# Литва
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

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