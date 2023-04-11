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Новости2023.04.11 11:56

Жителей Вильнюса призвали убрать брошенные автомобили - в противном случае грозит эвакуация

НГ
Новая газета – Балтия 2023.04.11 11:56
Автомобили во дворе
Автомобили во дворе / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Власти Вильнюса призвали владельцев неэксплуатируемых и оставленных без присмотра транспортных средств как можно скорее убрать их из мест общего пользования.

По данным городского управления, в Вильнюсе проведут процедуры признания неэксплуатируемых транспортных средств, не имеющих владельцев (или собственники которых неизвестны), бесхозным имуществом. Такие автомобили будут переданы муниципалитету — изъяты и сохранены до появления собственника или принятия решения суда о признании их бесхозным имуществом.

Автовладельцев просят убрать автомобили из мест общего пользования до 23.04.2023, в противном случае автомобили будут эвакуированы принудительно.

В настоящее время самоуправление опубликовало список, состоящих из 8 автомобилей, которые подлежат эвакуации.

В соответствии со статьей 414 Кодекса об административных правонарушениях Литовской Республики лица, содержащие неэксплуатируемые транспортные средства в общественных местах, могут быть подвергнуты административному наказанию/предупреждению (за повторное нарушение грозит штраф от 140 до 300 евро или конфискация транспортного средства).

Новая газета - Балтия

# Литва
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