Жителей Вильнюса призвали убрать брошенные автомобили - в противном случае грозит эвакуация

Власти Вильнюса призвали владельцев неэксплуатируемых и оставленных без присмотра транспортных средств как можно скорее убрать их из мест общего пользования.

По данным городского управления, в Вильнюсе проведут процедуры признания неэксплуатируемых транспортных средств, не имеющих владельцев (или собственники которых неизвестны), бесхозным имуществом. Такие автомобили будут переданы муниципалитету — изъяты и сохранены до появления собственника или принятия решения суда о признании их бесхозным имуществом.

Автовладельцев просят убрать автомобили из мест общего пользования до 23.04.2023, в противном случае автомобили будут эвакуированы принудительно.

В настоящее время самоуправление опубликовало список, состоящих из 8 автомобилей, которые подлежат эвакуации.



В соответствии со статьей 414 Кодекса об административных правонарушениях Литовской Республики лица, содержащие неэксплуатируемые транспортные средства в общественных местах, могут быть подвергнуты административному наказанию/предупреждению (за повторное нарушение грозит штраф от 140 до 300 евро или конфискация транспортного средства).



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