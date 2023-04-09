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Руководители страны поздравляют с Пасхой – желают оставаться нетерпимыми ко злу, сохранять надежду

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2023.04.09 09:26
Символы Пасхи
Символы Пасхи / Freestocks/Unsplash nuotr.

Президент Гитанас Науседа и его супруга Диана Науседене, поздравляя с Днем святой Пасхи, призывают оставаться нетерпимыми ко злу и несправедливости. В свою очередь, премьер-министр Ингрида Шимоните в своем поздравлении напоминает, что «даже самый густой мрак рассеивается, если мы сохраняем надежду».

«В этот особенный момент я хочу пожелать всем вам беречь эту замечательную черту нашего народа – острую нетерпимость ко злу и несправедливости. Давайте возрадуемся всему тому, что придает нашей жизни больше достоинства и надежды», – сказал в своем поздравлении глава государства.

По словам президента, утро Пасхи напоминает нам о том, что свет побеждает тьму.

А первая леди поздравила жителей с днем ​​«победы жизни и света».

Премьер-министр И. Шимоните в своем поздравлении, в частности, отметила:

«На протяжении нескольких тысячелетий Пасха, которую празднуют все христиане, вновь и вновь напоминает каждому из нас о том, что даже самый густой мрак рассеивается, самые большие заморозки отступают, если мы сохраняем надежду и терпеливо идем вперед».

Ингрида Шимоните
Ингрида Шимоните / I. Gelūno/BNS nuotr.

С Пасхой поздравила и председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.

«Мы празднуем Воскресение Христово для вечной жизни. Это обнадеживающий, радостный и значимый праздник. Потому что воскреснуть – значит возродиться, вернуться к жизни, жить заново. Потому что воскресение – это полная противоположность утрате», – говорится в поздравлении спикера.

Виктория Чмилите-Нильсен
Виктория Чмилите-Нильсен / E.Blaževič/LRT nuotr.

По мнению В. Чмилите-Нильсен, эта параллель очень подходит природе, которая в этом году хоть и не торопится, но уже просыпается и оживает, обещая яркое и теплое лето.

«Это соответствует и нынешнему контексту, потому что мы знаем, что Украина будет праздновать победу и вернется к жизни со всей силой», – пишет она.

Символы Пасхи
Ингрида Шимоните
Виктория Чмилите-Нильсен
# Литва
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