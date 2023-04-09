Жители отправились отдыхать: в пасхальные выходные в санаториях заполнено 70-80 проц. гостевых мест

По словам представителей сектора городского туризма, объекты размещения крупнейших курортов страны – Паланги, Друскининкай и Бирштонаса – к началу пасхальных каникул заполнены на 70-80 проц. Тем не менее, они ожидают, что в разгар праздников дома отдыха и санатории еще более заполнятся, а самый высокий приток гостей ожидается на следующей неделе, когда начнутся школьные каникулы.

По словам главы Ассоциации гостиниц и ресторанов Паланги Ингриды Валайтене, в пятницу на курорте в среднем было забронировано 70-80 проц. всех мест, хотя в некоторых гостиницах, по ее словам, этот показатель достигал 95 проц.

«Заполняемость растет, и мы думаем, что большой интерес будет также на следующей неделе, потому что у детей начнутся каникулы», – сказала И. Валайтене агентству BNS.

Спа-центр / Pixabay nuotr.

Директор Друскининкского центра туристической и деловой информации Римантас Палёнис сообщил, что курортные заведения в пятницу также были заполнены на 70-80 проц., хотя, по его словам, в некоторых отелях не было свободных уже на предпраздничной неделе.

«В любом случае, по выходным мы обычно всегда заполнены», – сказал он.

Спа-центр / FNTT nuotr.

Директор Бирштонского информационно-туристического центра Рута Капачинскайте отмечает, что в этом году в канун Пасхи заполняемость отелей и санаториев курорта ниже, чем в предыдущие годы.

«Обычно в предпасхальную неделю несколько лет подряд заполняемость была около 80 проц., в этот раз у нас около 70 проц.», – сказала Р. Капачинскайте.

По ее словам, заполняемость на Пасху обычно не бывает стопроцентной – больший поток гостей ожидается после праздников, когда начинаются школьные каникулы.

Руководитель Бирштонского информационно-туристического центра все же не исключает, что в разгар длинного уик-энда посещаемость курорта повысится.

«Для нашего курорта характерно, что очень часто свободные места заполняются в последнюю минуту», – сказала она.