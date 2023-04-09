Naujienų srautas

Распятье
Новости 42 мин. назад

На Филиппинах распятый мужчина помолился о конце войны в Украине

Друскининкай
Новости 1 ч. назад

Жители отправились отдыхать: в пасхальные выходные в санаториях заполнено 70-80 проц. гостевых мест

Участники крестного хода у Колизея в Риме 7 апреля 2023 года
Новости 19 ч. назад

На крестном пути в Риме к миру призвали украинец и русский

Аркадий Бабченко
Новости 21 ч. назад

Журналист Аркадий Бабченко признан в России иностранным агентом

Таможня
Новости 21 ч. назад

В Литве заявили о пресечении ввоза белорусской и российской древесины под видом поставок из других стран

Зерновые культуры
Новости 22 ч. назад

Украина сократит экспорт зерновых в Польшу

Александр Кержаков
Новости 22 ч. назад

Кержаков объяснил отъезд из России "сложившейся ситуацией"

Алексей Москалёв
Новости 22 ч. назад

Алексей Москалёв находится в СИЗО белорусского города Жодино

Совет по конкуренции
Новости 22 ч. назад

Председателем Совета по конкуренции назначена Й. Иванаускене

Михаил Подоляк
Новости 22 ч. назад

Подоляк: «Слив планов ВСУ» содержит «очень большое количество фиктивной информации»

Гитанас Науседа с первой леди Дианой в хосписе им. блаженного священника Миколаса Сопочки в Вильнюсе
Новости 22 ч. назад

Президент Литвы с супругой поблагодарили работающих с неизлечимыми больными

В Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу
Новости 22 ч. назад

В Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу, водитель стрелял в прохожих

Пасха
Новости 22 ч. назад

Что запрещают немцам в пасхальные выходные

Михаил Мишустин
Новости 22 ч. назад

The Bell: Мишустин запретил чиновникам правительства покидать РФ

Михаил Саакашвили
Новости 23 ч. назад

Саакашвили: Скоро умру, если не получу медпомощь вне Грузии

Гитанас Науседа
Новости 23 ч. назад

Г. Науседа о размещении ядерного оружия в Беларуси: Это еще один способ запугивания и дестабилизации ситуации

Новости2023.04.09 06:00

Жители отправились отдыхать: в пасхальные выходные в санаториях заполнено 70-80 проц. гостевых мест

B
BNS 2023.04.09 06:00
Друскининкай
Друскининкай / Lietuvos kurortų asociacijos nuotr.

По словам представителей сектора городского туризма, объекты размещения крупнейших курортов страны – Паланги, Друскининкай и Бирштонаса – к началу пасхальных каникул заполнены на 70-80 проц. Тем не менее, они ожидают, что в разгар праздников дома отдыха и санатории еще более заполнятся, а самый высокий приток гостей ожидается на следующей неделе, когда начнутся школьные каникулы.

По словам главы Ассоциации гостиниц и ресторанов Паланги Ингриды Валайтене, в пятницу на курорте в среднем было забронировано 70-80 проц. всех мест, хотя в некоторых гостиницах, по ее словам, этот показатель достигал 95 проц.

«Заполняемость растет, и мы думаем, что большой интерес будет также на следующей неделе, потому что у детей начнутся каникулы», – сказала И. Валайтене агентству BNS.

Спа-центр
Спа-центр / Pixabay nuotr.

Директор Друскининкского центра туристической и деловой информации Римантас Палёнис сообщил, что курортные заведения в пятницу также были заполнены на 70-80 проц., хотя, по его словам, в некоторых отелях не было свободных уже на предпраздничной неделе.

«В любом случае, по выходным мы обычно всегда заполнены», – сказал он.

Спа-центр
Спа-центр / FNTT nuotr.

Директор Бирштонского информационно-туристического центра Рута Капачинскайте отмечает, что в этом году в канун Пасхи заполняемость отелей и санаториев курорта ниже, чем в предыдущие годы.

«Обычно в предпасхальную неделю несколько лет подряд заполняемость была около 80 проц., в этот раз у нас около 70 проц.», – сказала Р. Капачинскайте.

По ее словам, заполняемость на Пасху обычно не бывает стопроцентной – больший поток гостей ожидается после праздников, когда начинаются школьные каникулы.

Руководитель Бирштонского информационно-туристического центра все же не исключает, что в разгар длинного уик-энда посещаемость курорта повысится.

«Для нашего курорта характерно, что очень часто свободные места заполняются в последнюю минуту», – сказала она.

Друскининкай
Спа-центр
Спа-центр
# Литва
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Распятье
44 мин. назад

На Филиппинах распятый мужчина помолился о конце войны в Украине

Участники крестного хода у Колизея в Риме 7 апреля 2023 года
19 ч. назад

На крестном пути в Риме к миру призвали украинец и русский

Аркадий Бабченко
21 ч. назад

Журналист Аркадий Бабченко признан в России иностранным агентом

Таможня
21 ч. назад

В Литве заявили о пресечении ввоза белорусской и российской древесины под видом поставок из других стран

Зерновые культуры
22 ч. назад

Украина сократит экспорт зерновых в Польшу

Александр Кержаков
22 ч. назад

Кержаков объяснил отъезд из России "сложившейся ситуацией"

Алексей Москалёв
22 ч. назад

Алексей Москалёв находится в СИЗО белорусского города Жодино

Совет по конкуренции
22 ч. назад

Председателем Совета по конкуренции назначена Й. Иванаускене

Михаил Подоляк
22 ч. назад

Подоляк: «Слив планов ВСУ» содержит «очень большое количество фиктивной информации»

Гитанас Науседа с первой леди Дианой в хосписе им. блаженного священника Миколаса Сопочки в Вильнюсе
22 ч. назад

Президент Литвы с супругой поблагодарили работающих с неизлечимыми больными

Пасха
2023.04.08 08:40

Что запрещают немцам в пасхальные выходные

Война России против Украины (архивное фото)
2023.04.08 07:40

В украинской больнице на лечении находятся два литовских военных

Гитанас Науседа с первой леди Дианой в хосписе им. блаженного священника Миколаса Сопочки в Вильнюсе
2023.04.08 08:50

Президент Литвы с супругой поблагодарили работающих с неизлечимыми больными

Михаил Саакашвили
2023.04.08 08:30

Саакашвили: Скоро умру, если не получу медпомощь вне Грузии

Участники крестного хода у Колизея в Риме 7 апреля 2023 года
2023.04.08 11:46

На крестном пути в Риме к миру призвали украинец и русский

Таможня
2023.04.08 10:00

В Литве заявили о пресечении ввоза белорусской и российской древесины под видом поставок из других стран

Михаил Подоляк
2023.04.08 09:00

Подоляк: «Слив планов ВСУ» содержит «очень большое количество фиктивной информации»

В Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу
2023.04.08 08:42

В Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу, водитель стрелял в прохожих

Александр Кержаков
2023.04.08 09:25

Кержаков объяснил отъезд из России "сложившейся ситуацией"

Михаил Мишустин
2023.04.08 08:38

The Bell: Мишустин запретил чиновникам правительства покидать РФ