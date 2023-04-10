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Новости2023.04.10 10:00

Во Франции выросло число долгожителей, которым более 100 лет

РC
Радио «Cвобода» 2023.04.10 10:00
Лион, Франция
Лион, Франция / Shutterstock

Франция опередила другие европейские страны по числу жителей, чей возраст перевалил за 100 лет. Как сообщает статистическое ведомство, в настоящее время таких французов 30 000. Эти данные приводит Международное французское радио.

Начиная с периода 1960-1975 годов число долгожителей в возрасте 100 лет и старше выросло во Франции почти в 30 раз. Большинство из них, как и в других странах, женщины.

Согласно прогнозам Национального института статистики (INSEE)среди людей, родившихся в 1940 году, 6% женщин и 2% мужчин достигнут возраста 100 лет. В 2070 году их число может составить от 100 тысяч до 600 тысяч.

Как сообщает официальная статистика, чуть более половины долгожителей Франции столетнего возраста проживают в домах престарелых. 33% живут в одиночестве, 4% — с супругом или супругой. 12% проживают с кем-то из своих детей. В исследовании отмечается, что среди людей старше ста лет значительно выше процент тех, кто имеет диплом о высшем образовании.

По отношению к общему числу жителей Франции доля долгожителей остается скромной — они составляют всего 0,04% населения.

Радио Свобода

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