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Новости2023.04.08 09:25

Украина сократит экспорт зерновых в Польшу

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DW 2023.04.08 09:25
Зерновые культуры
Зерновые культуры / Kai Pilger/Unsplash nuotr.

Переизбыток дешевого украинского зерна на рынке Польши вызвал недовольство у польских фермеров. На фоне протестов министр сельского хозяйства Польши Хенрик Ковальчик был вынужден уйти в отставку.

В конфликте вокруг переизбытка дешевого украинского зерна на польском рынке наметилось решение. "Украина предложила резко ограничить экспорт зерновых в Польшу на некоторое время, а в настоящий момент даже прекратить его полностью", - сообщил новый министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус после встречи с министром аграрной политики Украины Николаем Сольским в приграничном польском городе Дорохуск в пятницу, 7 апреля.

По словам Телуса, Сольский заверил его в том, что Украина до начала сбора нового урожая прекратит экспорт в Польшу пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

Проблемы с переизбытком украинского зерна

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Украины Владимир Зеленский еще после переговоров в Варшаве 5 апреля дали понять, что стороны работают над решением проблемы. Экспорт зерновых из Украины, ограниченный из-за российского вооруженного вторжения, осуществляется не только по Черному морю и Дунаю, но и наземным путем через Польшу. Дальнейшая транспортировка зерна из Польши, однако, застопорилась, польские порты перегружены.

Польские фермеры на протяжении многих дней протестовали против дешевых сельскохозяйственных продуктов из соседней Украины, жалуясь на убытки. В результате предшественник Телуса на посту главы Минсельхоза Польши Хенрик Ковальчик был вынужден уйти в отставку.

Варшава при решении проблемы с украинским зерном надеется и на помощь со стороны Евросоюза.

DW

# В мире# Война в Украине
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