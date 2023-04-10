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Новости2023.04.10 09:45

"Репортёры без границ": Россия – лидер по числу убитых журналистов в Европе

РC
Радио «Cвобода» 2023.04.10 09:45
"Репортёры без границ"
"Репортёры без границ" / Shutterstock

В России при исполнении служебных обязанностей гибнет больше журналистов, чем где-либо ещё в Европе. Это следует из доклада международной организации "Репортёры без границ", опубликованного в пятницу. В мире самой опасной для журналистов страной является Ирак, за ним следуют ещё несколько стран Ближнего Востока.

"Репортёры без границ" отмечают, что с момента прихода к власти российского президента Владимира Путина в 2001 году в России были убиты как минимум 37 работников СМИ. Самым громким случаем было убийство корреспондентки "Новой газеты" Анны Политковской в октябре 2006 года. Политковская писала о политической ситуации в Чечне и была застрелена в подъезде своего дома. Наёмные убийцы предстали перед судом, но заказчики преступления так и не были найдены.

Также в докладе отмечается, что журналисты гибнут в районах боевых действий в Украине, и не только в прошедшем году. По данным "Репортёров без границ", за последние 20 лет там были убиты 20 сотрудников медиа, восемь из них – после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

При этом министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в июне 2022 года сообщил, что только с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украине погибли 32 журналиста из разных стран мира.

В мировом масштабе самой опасной для журналистской работы страной остаётся Ирак. С 2003 года там погибли 300 работников прессы. 280 журналистов за тот же период были убиты в Сирии. За ними в списке самых опасных стран следуют Афганистан, Йемен, Палестинская автономия и Сомали.

В целом начиная с 2003 года в мире при исполнении профессионального долга погибли 1657 журналистов. Часть из них погибли, работая в зонах боевых действий и терактов. Другие стали жертвами заказных убийств из-за своей профессиональной деятельности.

Радио Свобода

# В мире# Россия
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