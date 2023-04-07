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Новости2023.04.07 16:48

Суд в Беларуси заочно приговорил политика Валерия Цепкало к 17 годам колонии

НВ
"Настоящее время" 2023.04.07 16:48
Протесты в Беларуси
Протесты в Беларуси / AP nuotr.

Минский областной суд заочно, по процедуре "специального производства", приговорил политика Валерия Цепкало к 17 годам колонии, сообщает правозащитный центр "Вясна".

Цепкало признали виновным по девяти статьям, в том числе о призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК РБ), создании экстремистского формирования и руководстве им (часть 1 статьи 361-1 УК РБ), финансировании экстремистской деятельности (часть 2 статьи 361-2 УК РБ), клевете и публичном оскорблении Лукашенко (часть 2 статьи 367 и часть 2 статьи 368 УК РБ), дискредитации Беларуси (статья 369-1 УК РБ).

Также суд лишил политика права занимать должности, "связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей".

По версии обвинения, Цепкало, находясь в должности директора Парка высоких технологий, получил взятку в размере 151 715 евро за выбор определенной компании для строительства объекта "Администрации Парка высоких технологий". Деньги якобы перечислили на счет подконтрольной Цепкало компании на Кипре.

Валерий Цепкало – один из кандидатов, не допущенных на президентские выборы, он покинул страну еще в июле 2020 года. Его жена Вероника Цепкало представляла объединенный штаб Светланы Тихановской. Вместе с детьми она уехала из Минска 9 августа 2020 года. В августе силовики пришли с обыском в дом Валерия и Вероники Цепкало в Минске. На телевизор, пылесос и квартиру был наложен арест.

Сначала Цепкало уехали в Россию, потом перебрались в Польшу, но в итоге семья обосновалась в Латвии: там они создали фонд помощи белорусским женщинам, пострадавшим от действий властей, а также помогают беженцам из Беларуси.

В июле 2021 года Латвия отказала Беларуси в экстрадиции Цепкало. В декабре 2021 года суд в Минске признал "экстремистскими" телеграм-каналы, телеграм-чаты, каналы в ютубе и паблики Цепкало в социальных сетях.

"Настоящее время"

# В мире# Беларусь
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