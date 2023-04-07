Гнев, депрессия или несчастный случай? В Вевисе мать подозревают в убийстве дочери

Староста Вевиса Зенонас Пукенас, говоря о вчерашней трагедии в Вевисе, где женщина якобы утопила свою четырехлетнюю дочь в ванне, подчеркнул, что в семье был полный порядок и не было никаких признаков надвигающейся беды. Он сказал, что община шокирована, но не осуждает женщину заранее и считает, что мог произойти несчастный случай.

LRT.lt напоминает, что в четверг сотрудники полиции получили сообщение о том, что в городе Вевис женщина якобы утопила в ванне свою 4-летнюю дочь. Полиция начала досудебное расследование по факту убийства. Подозреваемая, мать девочки, была задержана, а в пятницу утром полиция объявила, что женщина была госпитализирована.

Общество шокировано: семья была благополучной

"Никто не верит, что такое могло произойти, потому что семья порядочная, они купили дом, отремонтировали его, жили там. Мы не можем комментировать, потому что расследование продолжается, но общество считает, что это мог быть несчастный случай", - сказал Зенонас Пукенас в интервью LRT.lt.

По его словам, несчастный случай произошел в доме, который молодая семья купила несколько лет назад. Это была обычная семья – муж работал, а мать присматривала за дочерью, сказал старейшина. Соседи часто видели, как мать играла с дочерью на улице, и за девочкой всегда присматривали, сказал Пукенас.

Сотрудники полиции на месте утопления 4-летней девочки в Вевисе / G. Skaraitienės / BNS nuotr.

Староста городка в интервью LRT.lt сказал, что община была потрясена трагедией и что многие не верили, что заботливая мать могла убить свою дочь. По его словам, община считает, что в доме мог произойти несчастный случай, но на вопросы ответят правоохранительные органы.

"Наша община потрясена, ходят разные слухи, но слухи есть слухи, следствие все установит", - подчеркнул он.

До трагедии семья не нуждалась в помощи

Лина Баранаускене, руководитель Вильнюсского отдела по защите прав ребенка и усыновлению, рассказала LRT.lt, что защитники прав ребенка получили от полиции информацию об этом крайне болезненном случае и немедленно выехали на место происшествия, но когда узнали, что в семье только один ребенок, в их помощи не было необходимости, как не было необходимости в их помощи и до этого трагического случая.

"Защитники прав ребенка, обращая внимание на недавние шокирующие события, жертвами которых стали дети, призывают общественность сохранять эмпатию по отношению друг к другу - замечать, обращать внимание и предлагать помощь семьям, которые могут испытывать различные трудности.

В первую очередь, родители, воспитывающие детей, должны рассчитывать на то, что их опорой станут родственники, так как они лучше всего видят эмоции и состояния, которые переживает семья, трудности воспитания, с которыми они сталкиваются, и если они не могут разрешить трудности внутри семьи, мы всегда просим их молчать о них и обращаться за помощью к защитникам прав детей, социальным работникам, врачам, волонтерам гуманитарных организаций", - отметила она.

Сотрудники полиции на месте утопления 4-летней девочки в Вевисе / G. Skaraitienės / BNS nuotr.

Внимательность родственников, соседей или людей из близкого окружения семьи, наблюдение за происходящими в семье изменениями и возможными признаками опасности, а также своевременное реагирование и начало комплексной помощи могут помочь предотвратить трагедии, приводящие к потерям, подчеркнула Л. Баранаускене.

Психотерапевт: "Если мать чувствует себя хорошо, она будет делать все, что нужно ребенку"

LRT.lt также поговорил с психологом-психотерапевтом Сигитой Валевичене об эмоциональных трудностях, с которыми сталкиваются матери, как с ними справиться и что делать в критической ситуации. Она подчеркнула, что психологические проблемы, связанные с рождением ребенка, но не решенные, такие, как посттравматическое стрессовое расстройство или депрессия, могут сохраняться годами.

Депрессия (ассоциативное фото) / D. Umbraso/LRT nuotr.

По ее словам, исследования показывают, что женщины с послеродовой депрессией, не получившие психологической поддержки, в дальнейшем чаще реагируют на стрессовые события депрессивными реакциями. У некоторых матерей развивается посттравматическое стрессовое расстройство, которое, если его не лечить, может привести к агрессии, сказала она.

"Посттравматическое стрессовое расстройство не лечится, если его не лечить. Наша любимая поговорка о том, что время все лечит, не соответствует действительности", - подчеркнула Валевичене.

По словам специалиста по психическому здоровью, важно также понимать, что появление ребенка существенно меняет динамику семьи, отношения между мужчиной и женщиной, что также может повлиять на психологическое благополучие матери.

На вопрос о том, что происходит внутри матери в тот критический момент, когда она теряет контроль над собой, собеседник рассказал LRT.lt, что когда человек не справляется со своими эмоциями, они вырываются наружу.

"Депрессия, например, характеризуется подавлением множества эмоций. Одна из них - гнев. Гнев - это эмоция, которая помогает нам заботиться о себе или защищаться. Если женщина не может позаботиться о себе, она начинает подавлять, и гнев где-то накапливается. Бывают случаи, когда он просто вырывается наружу в приступах агрессии. В моей практике многие женщины приходят на терапию не потому, что понимают, что у них депрессия, а потому, что боятся своего гнева", - говорит Валевичене.

Беременность (ассоциативное фото) / Freestocks/Unsplash nuotr.

По ее словам, такая неконтролируемая вспышка давно подавляемых чувств может привести к катастрофе, а приступы агрессии характерны для посттравматического стрессового расстройства. Она также отметила, что и депрессия, и посттравматическое стрессовое расстройство разрушают отношения между матерью и ребенком. Матерям, подчеркнула она, необходимо предоставить доступ к психологической поддержке.

"В нашей культуре обвиняют матерей", - сказала Валевичене в интервью LRT.lt, пояснив, что иногда матери чувствуют себя инкубаторами, которые должны дать своему ребенку все самое лучшее, но никто не спрашивает их о собственном благополучии.

"Наша первая задача - не смотреть на ребенка, а смотреть на мать, потому что если мать чувствует себя хорошо, она будет делать все, что нужно ребенку", - пояснила она.

Отвечая на вопрос, какой совет она дала бы матерям, которые чувствуют, что теряют контроль над собой, психотерапевт подчеркнула, что самое главное - думать о том, как избежать попадания в это состояние. По ее словам, необходимо заранее готовиться к родительству.

"И это не только о физиологии родов, а надо ходить на лекции о том, как подготовиться к периоду после родов, что происходит с матерью. Я очень призываю отцов подключиться. Исследования показывают, что если пара участвует в подготовке вместе, то меньше вероятность того, что женщина будет испытывать эмоциональные трудности после родов", - говорит психотерапевт.