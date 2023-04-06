Премьер: в Латвии придется повышать пенсионный возраст

Латвийскому правительству так или иначе придется думать о повышении возраста выхода на пенсию, чтобы система соцобеспечения оставалась жизнеспособной. Об этом на внеочередном заседании кабинета министров заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш, передает Press.lv.

«Если мы этого не сделаем, наши дети не смогут содержать нас, когда те, кто сейчас работает, уйдут на пенсию», — отметил он.

По его словам, если в стране ничего не изменится с демографической ситуацией, рабочей силы будет все меньше, что остановит экономический рост.

По словам премьера, такая ситуация наблюдается по всей Европе, поэтому будет борьба за рабочую силу.

Говоря о пенсиях по выслуге, Кариньш сказал, что этот вопрос придется решать, потому что ни одна страна не может позволить себе платить человеку 40-50 лет за то, что он не работает.

Сейчас возраст выхода на пенсию в Латвии — 64,5 года, возраст раннего выхода на пенсию — 62,5 года.



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