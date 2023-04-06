Naujienų srautas

Пенсионерка
Новости 35 мин. назад

Премьер: в Латвии придется повышать пенсионный возраст

Владимир Зеленский в Польше
Новости 2 ч. назад

Визит Зеленского в Варшаву: "Отношения между украинцами и поляками сейчас самые лучшие в истории"

Сильвио Берлускони
Новости 2 ч. назад

ANSA: Берлускони проходит химиотерапию от лейкемии

Литовский паспорт
Новости 3 ч. назад

В Литве готовые паспорта снова можно будет забрать в течение пяти рабочих дней

Отель Locarno расположен на углу проспекта Витаутаса и улицы Чюрлёнио.
Новости 4 ч. назад

Проституция, кокаин, нелегальный алкоголь и азартные игры: темная сторона межвоенного Каунаса

В Вильнюсском аэропорту установили инсталляцию из вещей, которые нельзя перевозить в ручной клади
Новости 4 ч. назад

В Вильнюсском аэропорту установили инсталляцию из вещей, которые нельзя перевозить в ручной клади

Флаг НАТО
Новости 5 ч. назад

Литва будет добиваться приглашения Украины в НАТО на июльском саммите в Вильнюсе

Ингрида Шимоните в эфире Радио ЛРТ
Новости 5 ч. назад

Премьер Литвы: стремление проверять языковые знания - неуважение к беженцам

Г. Науседа
Новости 5 ч. назад

Науседа рассматривает возможность предложить унифицировать санкции для россиян и белорусов

Билл Клинтон и Борис Ельцин
Новости 6 ч. назад

Клинтон сожалеет, что убедил Киев отказаться от ЯО

Журналист польского издания «Rzeczpospolita» Руслан Шошин
Новости 6 ч. назад

Польский журналист Руслан Шошин о ситуации в Беларуси: «Сигнал, что Лукашенко готов к какому-то обмену»

Ученики в Доме национальных общин
Новости 6 ч. назад

Бесплатные курсы литовского языка для украинцев: кто их оплатит?

Паспорт гражданина Литовской Республики
Новости 7 ч. назад

Сейму представят инициативу референдума по двойному гражданству

Председатель государственной языковой инспекции А. Валотка
Новости 8 ч. назад

Валотка: "Стремление проверить знание литовского у украинцев - это забота о них"

Погода
Новости 9 ч. назад

Погода: в Литву возвращается весеннее тепло, местами - до 16 градусов

Полицейский рейд
Новости 9 ч. назад

В День безопасности дорожного движения в Литве полицейские будут раздавать водителям успокаивающий чай

Новости2023.04.06 18:44

Премьер: в Латвии придется повышать пенсионный возраст

НГ
Новая газета – Балтия 2023.04.06 18:44
Пенсионерка
Пенсионерка / Shutterstock nuotr.

Латвийскому правительству так или иначе придется думать о повышении возраста выхода на пенсию, чтобы система соцобеспечения оставалась жизнеспособной. Об этом на внеочередном заседании кабинета министров заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш, передает Press.lv.

«Если мы этого не сделаем, наши дети не смогут содержать нас, когда те, кто сейчас работает, уйдут на пенсию», — отметил он.

По его словам, если в стране ничего не изменится с демографической ситуацией, рабочей силы будет все меньше, что остановит экономический рост.

По словам премьера, такая ситуация наблюдается по всей Европе, поэтому будет борьба за рабочую силу.

Говоря о пенсиях по выслуге, Кариньш сказал, что этот вопрос придется решать, потому что ни одна страна не может позволить себе платить человеку 40-50 лет за то, что он не работает.

Сейчас возраст выхода на пенсию в Латвии — 64,5 года, возраст раннего выхода на пенсию — 62,5 года.

Новая газета - Балтия

# В мире
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Владимир Зеленский в Польше
5
2 ч. назад

Визит Зеленского в Варшаву: "Отношения между украинцами и поляками сейчас самые лучшие в истории"

5
Сильвио Берлускони
2 ч. назад

ANSA: Берлускони проходит химиотерапию от лейкемии

Литовский паспорт
3 ч. назад

В Литве готовые паспорта снова можно будет забрать в течение пяти рабочих дней

Отель Locarno расположен на углу проспекта Витаутаса и улицы Чюрлёнио.
5
4 ч. назад

Проституция, кокаин, нелегальный алкоголь и азартные игры: темная сторона межвоенного Каунаса

5
В Вильнюсском аэропорту установили инсталляцию из вещей, которые нельзя перевозить в ручной клади
4 ч. назад

В Вильнюсском аэропорту установили инсталляцию из вещей, которые нельзя перевозить в ручной клади

Флаг НАТО
5 ч. назад

Литва будет добиваться приглашения Украины в НАТО на июльском саммите в Вильнюсе

Ингрида Шимоните в эфире Радио ЛРТ
5 ч. назад

Премьер Литвы: стремление проверять языковые знания - неуважение к беженцам

Г. Науседа
5 ч. назад

Науседа рассматривает возможность предложить унифицировать санкции для россиян и белорусов

Билл Клинтон и Борис Ельцин
6 ч. назад

Клинтон сожалеет, что убедил Киев отказаться от ЯО

Журналист польского издания «Rzeczpospolita» Руслан Шошин
6 ч. назад

Польский журналист Руслан Шошин о ситуации в Беларуси: «Сигнал, что Лукашенко готов к какому-то обмену»

Гитанас Науседа
2023.04.05 21:05

Президент Литвы Гитанас Науседа был членом Коммунистической партии

С. Тихановская
6
2023.04.06 07:47

Тихановская о законе о национальных санкциях: «В Литве никто не хочет дискриминировать белорусов»

6
Марина Пилипенко
10
2023.04.06 08:30

Украинская певица о своих выступлениях в Литве: «Я хочу своим голосом передать, как звучит Украина»

10
Гитанас Науседа
2023.04.06 08:22

Вступление в компартию президент Литвы называет ошибкой

Журналист польского издания «Rzeczpospolita» Руслан Шошин
2023.04.06 13:05

Польский журналист Руслан Шошин о ситуации в Беларуси: «Сигнал, что Лукашенко готов к какому-то обмену»

Ученики в Доме национальных общин
8
2023.04.06 12:20

Бесплатные курсы литовского языка для украинцев: кто их оплатит?

8
В Вильнюсском аэропорту установили инсталляцию из вещей, которые нельзя перевозить в ручной клади
2023.04.06 14:33

В Вильнюсском аэропорту установили инсталляцию из вещей, которые нельзя перевозить в ручной клади

Отель Locarno расположен на углу проспекта Витаутаса и улицы Чюрлёнио.
5
2023.04.06 15:03

Проституция, кокаин, нелегальный алкоголь и азартные игры: темная сторона межвоенного Каунаса

5
Председатель государственной языковой инспекции А. Валотка
2023.04.06 11:12

Валотка: "Стремление проверить знание литовского у украинцев - это забота о них"

Паспорт гражданина Литовской Республики
2023.04.06 11:35

Сейму представят инициативу референдума по двойному гражданству