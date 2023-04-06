ANSA: Берлускони проходит химиотерапию от лейкемии

Сильвио Берлускони госпитализирован, к нему приехали дети, пишет Reuters. По данным ANSA, бывшему премьер-министру Италии проводят химиотерапию, его состояние - стабильное.

У бывшего премьер-министра Италии, 86-летнего Сильвио Берлускони - лейкемия (лейкоз). Об этом в четверг, 6 апреля, передало агентство Reuters со ссылкой на источник. Информацию подтвердила и газета Corriere della Sera.

По ее данным, он находится в больнице San Raffaele в провинции Милан и помещен в палату интенсивной терапии. По предварительным сведениям, у него отмечались проблемы с дыханием, связанные с рецидивом пневмонии, сообщила Corriere della Sera.

Reuters в свою очередь написало, что политик - в кардиологическом отделении.

Официального подтверждения диагноза со стороны представителей Берлускони пока не поступало.

Итальянское агентство ANSA сообщило, что Берлускони начал химиотерапию, причем первый курс лечения был проведен в больнице 5 апреля. Состояние бывшего главы кабмина оставалось стабильным, добавило агентство.

Дети Сильвио Берлускони - дочь Мария и сын Луиджи - прибыли в больницу 6 апреля, но не стали разговаривать с репортерами и съемочными группами, ожидавшими у входа.

"Провел спокойную ночь"



Партия Сильвио Берлускони Forza Italia ("Вперед, Италия") является частью правой коалиции премьер-министра Италии Джорджи Мелони, но сам он не входит в правительство.

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил государственному телевидению RAI, что пообщался с медиками: "Сегодня утром я разговаривал с профессором (Альберто - Ред.) Дзангрилло (личным врачом премьера. - Ред.), и он сказал мне, что Берлускони провел спокойную ночь, его состояние стабильно".

Таяни, давний союзник Берлускони по партии Forza Italia, напомнил, что у того был целый ряд проблем со здоровьем.

"Мы все хотим быть оптимистами и надеемся, что лев скоро вернется и возьмет на себя руководство партией. Он наш политический лидер и, конечно, он никогда не сдается", - добавил Таяни.

Испытывал проблемы со здоровьем



Позднее партия выступила с заявлением, в котором говорится, что Берлускони утром 6 апреля поговорил с высокопоставленными союзниками Forza Italia и призвал их к "максимальной приверженности" работе в парламенте. "Страна нуждается в нас", - приводились его слова в партийном заявлении.

За последние 30 лет Берлускони перенес несколько операций, включая хирургическое вмешательство в связи с лечением рака простаты. В 2016 году ему сделали сложную операцию на сердце. В сентябре 2020 года он переболел тяжелой формой COVID-19.

Стал членом Сената в 2022 году



Сильвио Берлускони четырежды занимал должность премьер-министра Италии, в последний раз - до 2011 года. В сентябре 2022 года он вернулся в итальянский Сенат после внеочередных парламентских выборов.

До прихода в политику в 1994 году Берлускони сделал состояние на коммерческом телевидении, он также был владельцем футбольного клуба "Милан".

Семейная холдинговая группа Fininvest Берлускони сохраняет контроль над вещательным бизнесом MediaForEurope.

В феврале миланский суд оправдал экс-премьера, который подозревался в подкупе свидетелей по делу о предполагаемом использовании услуг несовершеннолетних проституток.

Лейкемия (рак крови) - злокачественное заболевание системы кроветворения, как правило, с поражением красного костного мозга.



DW