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Новости2023.04.06 14:00

Премьер Литвы: стремление проверять языковые знания - неуважение к беженцам

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BNS, LRT.lt 2023.04.06 14:00
Ингрида Шимоните в эфире Радио ЛРТ
Ингрида Шимоните в эфире Радио ЛРТ / Fot. D. Umbrasas/LRT

Намерения Государственной инспекции по литовскому языку с 2024 года проверять знание украинцами литовского языка является неуважением к людям, бежавшим от войны, заявила литовский премьер-министр Ингрида Шимоните.

«Напряжение, вызванное главой одной инспекции, ну, в моем понимании, это и не к месту, и не ко времени, и это очень неуважительно по отношению к людям, бежавшим от войны», — заявила глава правительства журналистам в четверг в Сейме.

«Мы отдельно обсудим этот вопрос с инспекцией. Я думаю, что люди, которые уважают себя, как правило, в стране, где они живут, стараются выучить местный язык для собственного удобства и удобства других», — заявила она.

Так Шимоните прокомментировала планы проверки знаний литовского языка беженцами из Украины, работающими в стране, с марта 2024 года.

# Литва
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