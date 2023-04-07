"Ничего оптимистичного": Повышение цен на продукты окажут большее давление на кошельки жителей Литвы в эту Пасху

По оценкам аналитиков цен на продукты питания, люди потратят на Пасху примерно на 30% больше, чем в прошлом году. Яйца - самая дорогая часть расходов в этом году. Эксперты, опрошенные LRT.lt рекомендуют планировать праздник заранее, так как в этом случае гораздо легче контролировать расходы и использовать имеющиеся запасы продуктов.

Чепкаускас: все будет дороже, чем в прошлом году

Пятрас Чепкаускас, руководитель отдела продуктов питания на pricer.lt, отслеживающем цены на продукты питания, говорит, что за последний год самыми дорогими были яйца.

"Конечно, будут акции, но в прошлом году без акций они стоили около 0,89 евро, а сейчас - 1,39 евро. Цена все равно будет примерно на 60% выше", - сказал П. Чепкаускас LRT.lt.

По данным Pricer.lt, за последний год также значительно подорожал сахар - примерно на 60%, курица - на 50%, самое дешевое молоко - на 40%, свиные окорока - на 20%.

Майонез, который очень популярен на Пасху, подорожал примерно на 30%, в то время как цены на другие продукты также растут.

"Так что ничего оптимистичного нет. Потребители потратят на Пасху примерно на 30% больше чем в прошлом году. Мы можем предположить, каковы будут литовские суммы, основываясь на польском опросе - поляки планируют [потратить] около 150 евро, а мы, с нашими ценами, потратим около 200 евро", - объясняет Чепкаускас.

Магазин / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Квиликене: недавний рост цен на продукты питания был впечатляющим

Хотя цены на продукты питания несколько стабилизировались, руководитель Финансового института Swedbank Юрате Квиликене согласна с тем, что недавний рост цен на продукты питания был впечатляющим. Рекордно высокие цены на продукты питания, конечно же, отразятся и на праздничном столе жителей Литвы.

"В пасхальный период хочется встретиться с друзьями и родственниками, поэтому очевидно, что без 100 или даже 200 евро на застолье не обойтись", - говорит эксперт по личным финансам.

Квиликене рекомендует планировать праздничные блюда заранее, так как в этом случае гораздо легче контролировать расходы и использовать имеющиеся запасы продуктов.

"Вам действительно нужно согласовать, сколько и какой еды нужно приготовить или взять с собой. <...> Давайте вспомним, что не так давно мы мечтали хотя бы увидеть своих близких во время праздников, поэтому давайте наслаждаться тем, что мы вместе, и тратить на застолье столько времени и денег, сколько необходимо", - советует эксперт по личным финансам.

Цены на яйца растут уже давно

Хотя люди обычно делают пасхальные покупки за несколько дней до праздника, по словам Вайды Будрене, представителя сети супермаркетов Iki, цены на яйца растут уже некоторое время.

Яйца / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

"Цены на яйца колеблются от €1,79 до €3,99. €3,99 - за так называемые яйца номер 0. Это органические яйца от кур, выращенных на свободном выгуле", - сказала она.

Марюс Тилмантас, директор отдела закупок в Maxima, говорит, что замечает, что все больше людей начинают покупать яйца за несколько недель до праздников.

"По мере приближения Пасхи спрос на яйца увеличивается примерно вдвое по сравнению с обычным периодом. В этом году мы продолжаем нашу традицию увеличения продаж яиц от кур, не содержащихся в клетках", - отмечает он.

По данным опроса, проведенного по заказу сети супермаркетов Maxima, почти 70% населения планирует потратить на пасхальные угощения до 100 евро, что на уровне прошлого года.

"16% респондентов планируют потратить более 200 евро на этот весенний праздник, в том числе большая доля самых пожилых респондентов (66+) и почти четверть населения столицы", - сообщает М. Тилмантас.

Представитель "Lidl Lietuva" Лина Скерсите говорит, что цены на яйца в настоящее время варьируются от 1,39 до 2,49 евро.

Магазин / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По ее словам, каждый год праздничный ассортимент представляется раньше, чтобы покупатели могли спланировать свои покупки и избежать финансового стресса.

"Покупатели склонны приобретать к праздничному сезону разнообразные экзотические продукты, также перед праздником популярны сладости", - отмечает Скерсите.

Ежегодный рост цен на продукты питания составляет 30%

Хотя некоторые сети супермаркетов объявляют о снижении цен, например, на молочные продукты, а другие утверждают, что каждую неделю предлагают другие товары на своих полках по более низкой цене без рекламных акций, ежегодный рост цен на продукты питания в Литве все равно составляет около 30 %.

Продукты / Daria Volkova / „Unsplash“ nuotr.

В подробном анализе цен на продукты питания Банк Литвы указал, что основными причинами роста цен стали шок цен на энергоносители, вызванный энергетическим шантажом России и войной против Украины, а также рост цен на сельскохозяйственную продукцию в регионе.

По мнению некоторых экономистов, в следующем году ожидается снижение цен на продовольствие, но мы не вернемся к уровню цен, наблюдавшемуся до 2020 года.

LRT.lt напоминает, что по данным Государственного агентства данных, предварительная оценка среднегодового уровня инфляции в Литве в марте по сравнению с мартом 2022 года составляет 15,2%.