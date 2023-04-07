"Если мы не нарушаем санкции, никто не запрещает торговлю": экспорт меха норки из Литвы в Россию вырос в несколько раз

Аналитики государственных данных сообщили об увеличении экспорта меха норки из Литвы в Россию. Вскоре об этом сообщила организация "Tušti narvai" («Пустые клетки»), которая уже давно борется за прекращение пушного звероводства в Литве. Со своей стороны представители звероводческих хозяйств опровергают эту информацию и, используя те же данные, утверждают, что не экспортируют меховые изделия в Россию.

Данные, которыми поделился Государственный отдел анализа данных, показывают, что после 24 февраля 2022 г., когда Россия вторглась в Украину, экспорт меха подскочил до небывалых высот по сравнению с 2021 и 2022 годами.

Активисты и участники кампаний против меховых ферм поделились этим постом и заявили, что это еще одна причина для запрета такой деятельности и бизнеса. Меховые фермеры также вступили в полемику, утверждая, что данные неверны и что реальность совершенно иная.

Литовский экспорт меха в Россию / Valstybės duomenų analitikos socialinio tinklo „Facebook“ nuotrauka

Действительно, мех норки не является санкционным товаром, говорится в комментарии, присланном в LRT.lt литовской таможней. По словам представителей таможенных органов страны, в графе, предоставленной Государственным аналитиком данных, указаны товары, классифицированные по кодам комбинированной номенклатуры (CN) 4301 и 4302.



Соответственно, необработанные шкуры и кожи относятся к категории 4301, а дубленые и выделанные шкуры и кожи - к 4302. Экспорт таких товаров в Россию не запрещен.

Руководитель "Пустых клеток": такое отношение предпринимателей не очень удивительно

Габриэле Вайткявичюте, руководитель общественной организации "Пустые клетки", негативно относится к экспорту меха в Россию, но подчеркивает, что ее это не удивляет.

"Зная, как работает эта отрасль в целом и какие этические стандарты она применяет, это не является чем-то удивительным", - сказала Вайткевичюте LRT.lt.

Согласно статистике, предоставленной Государственным аналитическим центром данных, большая часть пушнины экспортируется в Финляндию. По словам руководителя "Пустых клеток", в Финляндии проводятся аукционы, и туда приезжают покупатели из России и Китая.

Габриэле Вайткявичюте / N. Ševcov nuotr.

По ее словам, фермер, вырастивший тысячи норок, не может создать коллекцию из 100 мехов, все из которых одинаковые. Поэтому аукционы, на которые поступает большое количество мехов из разных стран, позволяют покупателям отбирать и сортировать меха по однородности.

"Покупателям нужно как можно больше однородности при покупке. Поэтому все эти меха, которые миллионами приходят со всего мира на несколько аукционов, сортируются по цвету, густоте, длине самого волоса. <...> И потом, когда покупатель приобретает набор из ста шкурок, это может быть сто разных ферм, откуда эти шкурки поступают. Происхождение меха не прослеживается в конечном продукте, потому что на купленной шубе не будет указано, что мех поступил из 10 или 15 стран", - говорит Г. Вайткявичюте о принципах аукционов.

Ассоциация звероводов Литвы: никакого экспорта в Россию нет

Литовская ассоциация звероводов на своей странице в Facebook опубликовала сообщение, в котором утверждает, что ни один мех, произведенный в Литве, не экспортировался в Россию.

LRT.lt связался с ассоциацией, чтобы задать более подробные вопросы. Чесловас Таллат-Келпша, председатель ассоциации, сказал, что высокий уровень экспорта в статистике объясняется реэкспортом меха, к которому звероводы не имеют никакого отношения, и что мех в Россию не экспортировался.

"На самом деле мы имели в виду именно экспорт кожи, который вырос. Именно из-за этого экспорта появилась информация о том, что наш сектор экспортирует в Россию, но это не так. <...> В третьем квартале 2022 года значительно вырос экспорт в Россию не сырых шкур и кож (код комбинированной номенклатуры 4302 11 00 для выделанных шкур и кож), но это шкуры и кожы, импортированные в Литву и принадлежащие иностранным субъектам, то есть не выращенные в Литве", - сказал он LRT.lt.

Меховая ферма / Vida Press nuotr.

После того как вспышка COVID-19 в Дании уничтожила около 15 миллионов норок и сектор пришел в упадок, фермеры отправляют свои шкуры на аукцион Saga Furs в Финляндии. Председатель ассоциации говорит, что аукционы не дают данных о том, какие страны являются основными покупателями.

"Хотя у меня нет официальных данных на этот счет, но, насколько нам известно, на этом аукционе основные покупатели - из Южной Кореи, Турции, Греции, Китая, Италии. Россияне не были допущены к аукциону с начала российского вторжения в Украину", - письменно сообщает Ч. Таллат-Келпша.

Он сообщает, что ассоциация не представляет меховщиков и не может комментировать специфику их работы и экспорта.

Аквиле Грумблене, директор одного из предприятий, занимающихся обработкой меха в Литве, ЗАО «Cipel Baltika», сказала LRT.lt, что мехом распоряжаются иностранные брокеры, и именно брокеры решают, куда отправлять мех после обработки. По ее словам, эти брокеры заказывают услуги по выделке меха, и не компании решают, куда будет экспортирован выделанный товар.

По ее словам, в мире существует 3 аукциона: Канада, Дания и Финляндия. Литовские фермеры, по ее словам, только выращивают шкуры и отвозят их на аукцион, и фермеры в этом секторе бизнеса напрямую не экспортируют сырые в Россию.

Меховая ферма

"[Предположим], польская свинина поступает на литовские бойни, она становится литовской, потому что меняется комбинированный код номенклатуры. Даже если ее здесь не выращивали и не кормили, мясо было только переработано", - привела пример директор компании.

Если это не санкционный продукт, то нарушения нет

В беседе с LRT.lt руководитель отдела исследований и анализа Агентства инноваций Йоне Календене сказала, что если мех не включен в список санкционных товаров, то нарушения нет.

Хотя общество чувствительно относится к предприятиям, которые торгуют с Россией или экспортируют в Россию, эксперт отметила, что и общество, и бизнес разнообразны и по-разному относятся к этому вопросу. По ее словам, многие литовские предприятия принципиально не продают товары в Россию, Беларусь и другие враждебные страны.

Меховая ферма / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

По ее словам, за каждым бизнесом в Литве, торгующим с Россией, не обязательно стоят литовцы.

"Но есть другая часть бизнеса и другая часть людей, которые не видят в этом проблемы. Вторая вещь заключается в том, что в Литве много российских предприятий. Они могут иметь постоянный вид на жительство в Литве, у них здесь бизнес, у них есть имущество, они не подпадают под санкции как физические лица, и их интерес, наверное, в том, чтобы заработать на этом деньги, и на их мораль можно расчитывать еще меньше", - поделилась своими соображениями Я. Календене.

По данным BNS, группа депутатов предлагает запретить разведение, выращивание и убийство животных ради их меха с переходным периодом в поправках к Закону о благополучии и защите животных и Закону о дикой фауне.