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Новости2023.04.06 09:23

В День безопасности дорожного движения в Литве полицейские будут раздавать водителям успокаивающий чай

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BNS, LRT.lt 2023.04.06 09:23
Полицейский рейд
Полицейский рейд / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

В четверг Администрация безопасности транспорта Литвы и Дорожная полиция проведут рейд, посвященный Дню безопасного движения, цель которого - пропаганда безопасного, культурного и уважительного поведения водителей. 

В Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй и Паневежисе полицейские будут останавливать водителей не для того, чтобы проверить соблюдение правил дорожного движения или зафиксировать нарушения, а чтобы напомнить о взаимопонимании и уважении на дороге и дать им специальный чай, разработанный для этой кампании, чтобы успокоить их нервы, сообщила Администрация безопасности транспорта Литвы.

Цель кампании "Не суетись" - призвать водителей избегать опасной, шумной езды, маневрирования, обгона в неразрешенных местах, быть более вежливыми, терпеливыми и заботливыми на дороге и думать не только о своей безопасности, но и о безопасности других участников дорожного движения.

"Одна из самых острых проблем на дорогах Литвы - отсутствие культуры дорожного движения. Безответственные и хулиганские водители, которые совершают опасные маневры, спешат, не соблюдают безопасную дистанцию и иным образом нарушают правила дорожного движения, подвергают опасности себя и других, провоцируют аварии", - сказал руководитель Администрации безопасности транспорта Литвы Генюс Лукошюс.

День безопасности дорожного движения отмечается в Литве уже 17-й год. Этот памятный день призван еще раз обратить внимание участников дорожного движения на безопасность и напомнить им, что правила дорожного движения необходимо соблюдать каждый день.

По данным Службы дорожной полиции Литвы, в прошлом году в дорожно-транспортных происшествиях в стране погибло 120 человек, что на 84% меньше, чем в 2006 году, когда на дорогах погибло 759 человек.

Полицейский рейд
Дорожная полиция
# Литва
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