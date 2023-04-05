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Новости2023.04.05 17:15

МИД Литвы: Ядерное оружие в Беларуси готовят к саммиту НАТО

DW
Deutsche Welle 2023.04.05 17:15
Ядерное оружие
Ядерное оружие / Shutterstock nuotr.

На фоне ядерных угроз Путина и Лукашенко странам Балтии нужны дополнительные войска, системы ПВО и другие серьезные шаги со стороны НАТО по сдерживанию любых военных действий, заявляет Вильнюс.   

Угрозы России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие и обозначенные Москвой сроки для этого шага совпадают со временем проведения саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис на встрече министров иностранных дел стран Североатлантического альянса в Брюсселе во вторник, 4 апреля.

"Это не просто риторика, - сказал он. - Что у нас в июле? Саммит НАТО в Вильнюсе. Они хотят, чтобы все лидеры свободного мира собрались в Вильнюсе, а всего в нескольких километрах от них будут таскать туда-сюда какие-то старые ракеты. Это, безусловно, сигнал для нас".

Как указал министр, ему было известно, что ранее "определенное оборудование уже привозили в Калининград". "Это означает, что мы находимся в среде, где ядерное оружие поблизости - реальность", - констатировал он. По мнению Ландсбергиса, ситуация в Балтийском регионе требует серьезных шагов со стороны НАТО по сдерживанию любых военных действий.

Он напомнил об обязательствах, которые союзники взяли на себя на прошлом саммите НАТО в Мадриде. "Нам в Балтии по-прежнему нужны дополнительные войска, дополнительные системы противовоздушной обороны с целью послать очень четкий сигнал всем, кто рассуждает о ядерном оружии, что мы относимся к этому серьезно", - сказал литовский министр.

Габриэлюс Ландсбергис
Габриэлюс Ландсбергис / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

"Беларусь - страна с ограниченным суверенитетом"

Ландсбергис указал на исключительную важность происходящего в Беларуси: "Мы определенно должны признать, что она теряет свой суверенитет, и что это происходит быстро. Сейчас это страна с очень ограниченным суверенитетом".

На встрече в Брюсселе министры начали подготовку к саммиту в Литве. Глава МИД Литвы отметил, что ожидает от него четких подвижек по четырем вопросам: "Успешный саммит в Вильнюсе - это продвижение политического курса Украины в сторону НАТО, обязательство союзников поддерживать Украину не просто до конца, а до фактической победы, дальнейшая защита восточного фланга НАТО и возможность поднять в Вильнюсе шведский флаг".

Украина на саммите НАТО в июле

Ландсбергис назвал присоединение Украины к альянсу "очень сложной темой", но выразил надежду, что на саммите в Вильнюсе будет найден способ "приблизить Украину к НАТО, чтобы она могла стать членом, когда придет время". Одной из отправных точек он назвал бухарестский меморандум 2008 года, на котором Украине, вопреки обращению Киева, не был предоставлен План действий по членству в НАТО. Глава МИД Литвы выразил надежду, что странам удастся прийти к соглашению по этому поводу и сделать следующий шаг.

На мадридском саммите НАТО в июне 2022 года Россию признали крупнейшей угрозой безопасности альянса и договорились о самом масштабном усилении обороны за десятилетия. Участники встречи договорились не только о наращивании сил альянса на восточном фланге, но и приняли новую модель, по которой для обороны каждой его страны определят конкретные подразделения в других государствах.

Deutsche Welle

Ядерное оружие
Габриэлюс Ландсбергис
# Литва# Россия
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