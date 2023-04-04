Советник: на угрозы ядерного оружия в Беларуси следует смотреть серьезно

Российские угрозы относительно размещения ядерного оружия в Беларуси нужно воспринимать серьезно и сделать все, чтобы предотвратить его применение, считает главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите.

Так она прокомментировала заявление президента России Владимира Путина о планах размещения тактического ядерного оружия на территории его союзника - Беларуси.

«Я бы предложила серьезно оценить речи о том, что российское ядерное оружие может быть размещено в Беларуси. Да, это бы стало шагом к эскалации, да, это не повысило бы нашу безопасность, наоборот, еще больше снизило бы безопасность всего региона», — сказала советник в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Она сказала, что Литва и другие страны в равной степени обеспокоены размещением обычных вооружений, таких как ракеты «Искандер», в Беларуси или в Калининграде.

В ответ на вопрос о том, считает ли она реальной возможность применения ядерного оружия, она ответила, что это также нельзя исключать.

«Такое оружие уже использовалось во Второй мировой войне, и теоретически нельзя исключать, что оно может быть использовано снова. Опять же, понимая это, надо делать все, чтобы это не использовалось», - сказал советник президента.

Посол России в Беларуси Борис Грызлов заявил в воскресенье, что тактическое ядерное оружие в Беларуси будет размещено на границах страны с соседями по НАТО.

Путин заявил, что хранилища тактического ядерного оружия в Беларуси будут готовы к 1 июля. По его словам, Россия также помогла модернизировать белорусские военные самолеты, чтобы они могли нести ядерное оружие.